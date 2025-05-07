«Стоят намертво»: в Ярославле парализовало движение на крупном проспекте. Видео

Московский проспект в Ярославле встал в пробку Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Утром 7 мая на Московском проспекте в Ярославле растянулась пробка. Затор образовался из центра в сторону выезда из города.

«Ехала утром в сторону центра — дорога пустая. Зато в сторону Крестов пробка от самой Богоявленской площади. Стоят намертво», — рассказала читательница 76.RU.

«Что за дикие пробки в городе? Московский проспект просто парализован. Пыталась вызвать такси, чтобы успеть на работу, поездка, которая обычно мне обходится в 200 рублей, стала стоить 760! Большая Федоровская тоже стоит. Весь транспорт забит под завязку», — рассказала жительница города Анастасия.

Местные жители сняли происходящее на видео Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В сторону центра движение было свободное Источник: читательница 76.RU











На Суздальском шоссе собрались толпы на остановках. Люди подолгу ждали приезда общественного транспорта.

«Соответственно, и транспорта в сторону центра нет. Шла от автовокзала к Московскому, чтобы сесть на автобус с Фрунзе», — рассказала читательница 76.RU Ольга.

«С 8 до 8:50 я ждала автобус. Мимо меня проехали три или четыре, все битком. Ни в один не влезешь. Толпа на остановке только прибывает. В итоге втиснулась в восьмой, стоя на одной ноге доехала до Московского вокзала, где тоже практически ни одного автобуса не было. На Слепнева у нас пробка была, за четыре года никогда в этом месте пробки не было», — рассказала ярославна Екатерина.

На остановках собирались толпы Источник: читательница 76.RU

Утром люди опаздывали на работу Источник: читательница 76.RU

Движение на Московском проспекте замерло Источник: читательница 76.RU

Автомобилисты рассказали, что утром 7 мая заметили патрули ГИБДД на выезде из города. По их словам, дорога в сторону Москвы была перекрыта.

«Выезд в сторону Москвы пока перекрыт. Обновление: Подписчики сообщают, что на 8:37 движение открыто», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Жители города заметили правоохранителей на выезде из города Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

По данным сервиса «Пробки 76.RU» движение на Московском проспекте на 9:25 все еще затруднено. Красным цветом отмечены участки от Московского вокзала до пересечения с Силикатным шоссе. Также заторы отмечены на улице Калинина и в районе торгового центра «Шоколад».