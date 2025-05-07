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«Стоят намертво»: в Ярославле парализовало движение на крупном проспекте. Видео

Пробка растянулась в сторону выезда из города

8 532
15 комментариев
Московский проспект в Ярославле встал в пробку | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramМосковский проспект в Ярославле встал в пробку | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Московский проспект в Ярославле встал в пробку

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Утром 7 мая на Московском проспекте в Ярославле растянулась пробка. Затор образовался из центра в сторону выезда из города.

«Ехала утром в сторону центра — дорога пустая. Зато в сторону Крестов пробка от самой Богоявленской площади. Стоят намертво», — рассказала читательница 76.RU.

«Что за дикие пробки в городе? Московский проспект просто парализован. Пыталась вызвать такси, чтобы успеть на работу, поездка, которая обычно мне обходится в 200 рублей, стала стоить 760! Большая Федоровская тоже стоит. Весь транспорт забит под завязку», — рассказала жительница города Анастасия.

Местные жители сняли происходящее на видео

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В сторону центра движение было свободное | Источник: читательница 76.RUВ сторону центра движение было свободное | Источник: читательница 76.RU

В сторону центра движение было свободное

Источник:

читательница 76.RU

На Суздальском шоссе собрались толпы на остановках. Люди подолгу ждали приезда общественного транспорта.

«Соответственно, и транспорта в сторону центра нет. Шла от автовокзала к Московскому, чтобы сесть на автобус с Фрунзе», — рассказала читательница 76.RU Ольга.

«С 8 до 8:50 я ждала автобус. Мимо меня проехали три или четыре, все битком. Ни в один не влезешь. Толпа на остановке только прибывает. В итоге втиснулась в восьмой, стоя на одной ноге доехала до Московского вокзала, где тоже практически ни одного автобуса не было. На Слепнева у нас пробка была, за четыре года никогда в этом месте пробки не было», — рассказала ярославна Екатерина.

На остановках собирались толпы | Источник: читательница 76.RUНа остановках собирались толпы | Источник: читательница 76.RU

На остановках собирались толпы

Источник:

читательница 76.RU

Утром люди опаздывали на работу | Источник: читательница 76.RUУтром люди опаздывали на работу | Источник: читательница 76.RU

Утром люди опаздывали на работу

Источник:

читательница 76.RU

Движение на Московском проспекте замерло | Источник: читательница 76.RUДвижение на Московском проспекте замерло | Источник: читательница 76.RU

Движение на Московском проспекте замерло

Источник:

читательница 76.RU

Автомобилисты рассказали, что утром 7 мая заметили патрули ГИБДД на выезде из города. По их словам, дорога в сторону Москвы была перекрыта.

«Выезд в сторону Москвы пока перекрыт. Обновление: Подписчики сообщают, что на 8:37 движение открыто», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Жители города заметили правоохранителей на выезде из города | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЖители города заметили правоохранителей на выезде из города | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители города заметили правоохранителей на выезде из города

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

По данным сервиса «Пробки 76.RU» движение на Московском проспекте на 9:25 все еще затруднено. Красным цветом отмечены участки от Московского вокзала до пересечения с Силикатным шоссе. Также заторы отмечены на улице Калинина и в районе торгового центра «Шоколад».

Пробка на Московском проспекте от центра города | Источник: Пробки 76.RUПробка на Московском проспекте от центра города | Источник: Пробки 76.RU

Пробка на Московском проспекте от центра города

Источник:

Пробки 76.RU

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пробка Перекрытие Московский проспект
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Комментарии
15
Гость
8 часов
Из-за дронов и перекрыли движение, скопились машины на выезде, а автобусы страдают - не доехать до разворота
Гость
6 часов
Теперь все понимают, почему в СССР Карабулинская развязка предполагала связать пр-т Толбухина и ул.Гагарина? А не несуществующий мост с Толбухина. Надо делать параллельный маршрут Московскому пр-ту как и было задумано изначально.
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