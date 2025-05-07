Над Ярославлем отражена атака БПЛА. Что об этом известно

Отражена отака БПЛА над Ярославлем Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев утром 7 мая. По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону: 112», — предупредил губернатор.

Также Михаил Евраев отметил, что в регионе продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Напомним, вечером 6 мая жители Ярославля жаловались на сбои в работе мобильного интернета. В Министерстве региональной безопасности 76.RU сообщили, что причина сбоя в проведении ограничительных работ из-за угрозы БПЛА.