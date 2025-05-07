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Происшествия Над Ярославлем отражена атака БПЛА. Что об этом известно

Над Ярославлем отражена атака БПЛА. Что об этом известно

Публикуем данные от губернатора Михаила Евраева

18 570
75 комментариев
Отражена отака БПЛА над Ярославлем | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОтражена отака БПЛА над Ярославлем | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Отражена отака БПЛА над Ярославлем

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев утром 7 мая. По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону: 112», — предупредил губернатор.

Также Михаил Евраев отметил, что в регионе продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Напомним, вечером 6 мая жители Ярославля жаловались на сбои в работе мобильного интернета. В Министерстве региональной безопасности 76.RU сообщили, что причина сбоя в проведении ограничительных работ из-за угрозы БПЛА.

Также днем 6 мая дважды закрывали для полетов аэропорт в Туношне. Самолет, летевший из Сочи в Ярославль, перенаправили на посадку в запасной аэропорт.

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Комментарии
75
Гость
9 часов
Полагаю, в скором времени, нам опять по старой схеме предложат отнестись к этому с пониманием и традиционно ещё потерпеть.
Гость
9 часов
Как и всегда ПВО на высоте! Красавцы!!!
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