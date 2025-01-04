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Происшествия Спецоперация на Украине Аэропорт закрыли, задержали десятки рейсов: Ленинградскую область атаковало рекордное число БПЛА

Аэропорт закрыли, задержали десятки рейсов: Ленинградскую область атаковало рекордное число БПЛА

Столько дронов в регионе еще не сбивали

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Из-за БПЛА пришлось закрыть аэропорт

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Ленинградскую область атаковали четыре беспилотника. Первый дрон появился ночью, а другие — уже утром. Это рекордное число БПЛА, сбитых над этим регионом. Делимся подробностями о происшествии.

— В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен, — сначала сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В аэропорту Пулково вводили ограничение на взлет и посадку самолетов приблизительно на час.

На этом атаки не закончились. Второй беспилотник обнаружили уже утром, его удалось сбить. Он двигался через Псковскую область.

В аэропорту пришлось вновь ввести ограничения в 07:45 (по московскому времени). Самолеты не взлетали и не садились в воздушной гавани больше часа, сообщили «Фонтанка.ру». Более десятка рейсов задержали. Такие меры приняты ради безопасности пассажиров.

Третий дрон заметили в том же районе. По словам губернатора, его обломки упали в лесном массиве. На место прибыли оперативные службы.

Как позже рассказал глава региона, всего было четыре беспилотника.

— Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия, — отметил Дрозденко.

Ранее в Минобороны сообщили, что БПЛА сбили не только в Ленинградской области. Атакам подверглись еще Смоленская, Брянская и Белгородская области. Пострадавшие есть только в последней. Несколько человек получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Пулково Беспилотники Санкт-Петербург Опасность
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