Аэропорт закрыли, задержали десятки рейсов: Ленинградскую область атаковало рекордное число БПЛА

Из-за БПЛА пришлось закрыть аэропорт Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ленинградскую область атаковали четыре беспилотника. Первый дрон появился ночью, а другие — уже утром. Это рекордное число БПЛА, сбитых над этим регионом. Делимся подробностями о происшествии.

— В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен, — сначала сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В аэропорту Пулково вводили ограничение на взлет и посадку самолетов приблизительно на час.

На этом атаки не закончились. Второй беспилотник обнаружили уже утром, его удалось сбить. Он двигался через Псковскую область.

В аэропорту пришлось вновь ввести ограничения в 07:45 (по московскому времени). Самолеты не взлетали и не садились в воздушной гавани больше часа, сообщили «Фонтанка.ру». Более десятка рейсов задержали. Такие меры приняты ради безопасности пассажиров.

Третий дрон заметили в том же районе. По словам губернатора, его обломки упали в лесном массиве. На место прибыли оперативные службы.

Как позже рассказал глава региона, всего было четыре беспилотника.

— Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия, — отметил Дрозденко.