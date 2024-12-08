«Фуры не могли заехать на горку»: на трассе в Ярославской области образовалась пробка. Видео

На трассе в Ярославской области образовалась пробка Источник: Александр Давидик / T.me, Жесть по-ярославски / T.me











Вечером 7 декабря на трассе М-8 «Холмогоры» под Переславлем-Залесским Ярославской области образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают местные жители в соцсетях, затор возник из-за фур.

— Из-за погоды фуры не могли заехать на горку. Мы стояли два часа, все легковые в дальнейшем объезжали по встречке, — пишут в городском паблике «Жесть по-ярославски».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от деревни Гавырино до Конюцкого. Это составляет около 5 километров.

Под Переславлем рястянулась пробка Источник: Яндекс.Карты











Ярославцы предположили, что причина затора — погода. Ранее синоптики предупреждали о новой волне снегопадов в Центральной России.

В полиции сообщили 76.RU, что вечером 7 декабря на трассе М-8 было зарегистрировано два ДТП. Это также могло стать причиной пробки.

— В 18:20 на 134-м километре трассы М-8 столкнулись «Донфенг» и «Ниссан». В 21:30 на 155-м километре «Холмогор» попали в ДТП ГАЗ и «Рено», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.

Кадры из пробки Источник: Жесть по-ярославски / Vk.com, Александр Давидик / T.me

Пострадавших нет, только технические повреждения.