Турция нанесла военные удары по Сирии и Ираку. Она назвала это ответом на теракт: видео взрывов

Турция наносит удары по объектам Рабочей партии Курдистана Источник: SHOT / T.me

Турция нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке. Министерство национальной обороны заявило, что операция проводится «в целях предотвращения террористических атак», сообщает местный телеканал TRT.

Напомним, 23 октября в Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования. Боевики с автоматами подъехали ко входу на такси и бросили ручную гранату, а затем открыли огонь по людям. Жертвами теракта стали пять человек, еще 22 находятся в больницах, сообщали в МВД Турции.

О том, что к нападению может быть причастна Рабочая партия Курдистана (которая признана Анкарой террористической), ранее заявил глава ведомства Али Ерликая. Он отметил, что данные о личностях боевиков будут обнародованы позднее.

По данным СМИ, в общей сложности ВВС Турции уничтожили 32 объекта РПК. Атаки будут продолжены.