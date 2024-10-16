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Происшествия В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали все, что известно

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали все, что известно

Его убили прямо во время движения

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После этого машина врезалась в забор

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. Он погиб прямо за рулем во время движения.

— Сегодня около 9 часов утра в д. Меленки городского округа Солнечногорск в автомобиле обнаружен труп 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, — сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

За рулем был Никита К. Меньше недели назад он вернулся с зоны СВО. По данным Mash, на момент убийства он был в звании офицера ВС РФ.

Telegram-канал сообщает, что убили его тремя выстрелами в боковое стекло машины. Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.

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