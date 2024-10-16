В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали все, что известно

После этого машина врезалась в забор Источник: Прокуратура Московской области / t.me











В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. Он погиб прямо за рулем во время движения.

— Сегодня около 9 часов утра в д. Меленки городского округа Солнечногорск в автомобиле обнаружен труп 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, — сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

За рулем был Никита К. Меньше недели назад он вернулся с зоны СВО. По данным Mash, на момент убийства он был в звании офицера ВС РФ.