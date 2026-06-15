«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием

За два года жизни за городом тюменка поняла: собственный дом подходит далеко не всем Источник: из личного архива Софии Турбиной, Александр Ощепков / NGS.RU, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Многие мечтают поменять квартиру на собственный дом: тишина, простор, никакой городской суеты. Но иногда мечта оказывается совсем не такой, как на картинках из рекламы коттеджных поселков.

У Софии Турбиной из Тюмени, которая вместе с семьей переехала в деревню рядом с городом, вместо загородной идиллии получилась совсем другая история. Она признается, что большую часть времени жила не в доме, а в машине, возя четверых детей по школам и кружкам. Почему жизнь за городом оказалась для нее испытанием, а не отдыхом, — в колонке ниже для 72.RU.

София Турбина

Жила в машине, а не за городом

За городом я оказалась скорее случайно. Мы купили дом для моей мамы. Она переехала туда, а позже так сложились обстоятельства, что и наша семья на время перебралась в этот дом. В тот момент мы купили новую квартиру площадью 130 квадратных метров в новостройке и начали ремонт. Это было начало периода СВО, цены стремительно росли, и ремонт неожиданно превратился в очень дорогое удовольствие. Если утрировать, мы столкнулись с ценами на «золотые унитазы».

Стало понятно, что ремонт затянется и потребует гораздо больше денег, чем мы рассчитывали. Чтобы не тратиться еще и на аренду квартиры, мы решили временно переехать в дом за городом. Муж после работы ездил в город и занимался ремонтом вместе с бригадой, а мы жили в деревне. Тогда я еще не понимала, насколько тяжело мне дастся этот опыт.

Мы жили в деревне Елань. Это очень тихое место. Когда мы туда переехали, там не было практически ничего. Ни магазина, ни пункта выдачи заказов, ни школы, ни детского сада, ни тротуаров. Вся наша жизнь оставалась в городе.

У меня четверо детей. Мы с мужем сразу решили, что не будем переводить их в сельскую школу. Поэтому каждое утро начиналось одинаково: мы рассаживались по двум машинам и развозили детей по школам.

После жизни в частном доме тюменка стала еще больше ценить городские парки, дворы, кофейни и возможность решать дела пешком Источник: из личного архива Софии Турбиной

Дальше начинался второй круг. У кого-то уроки заканчивались раньше, у кого-то позже. Кто-то учился в первую смену, кто-то во вторую. После школы были кружки, секции, дополнительные занятия. Всё это находилось в разных районах города. В какой-то момент я поняла, что почти весь день провожу за рулем. Часто говорят, что за городом люди живут ближе к природе. У меня было другое ощущение: я не жила за городом. Я жила в машине.

Дом — это не свобода, а ответственность

Когда люди говорят, что мечтают о собственном доме, мне всегда хочется сказать: просто будьте готовы к тому, что это не так романтично, как кажется. В квартире огромное количество вопросов решается без вашего участия. Есть управляющая компания, сантехники, электрики, дворники.

В доме всё иначе. Потекла крыша — это ваша проблема. Прорвало трубу — тоже ваша проблема. Замерзли коммуникации зимой — ваша проблема. Отключили электричество — опять ваша проблема. И решать всё это намного сложнее, потому что рядом нет привычной городской инфраструктуры.

Мне кажется, многие представляют загородную жизнь как отдых. На практике это постоянное обслуживание дома и участка. Нужно косить траву, чистить снег, следить за растениями, бороться с насекомыми, что-то ремонтировать, что-то улучшать. И этот список никогда не заканчивается.

За красивой картинкой загородной жизни часто скрываются ежедневные заботы о доме и участке Источник: из личного архива Софии Турбиной

Самым большим разочарованием оказалось электричество

Есть проблема, о которой я раньше даже не задумывалась. Когда мы покупали дом, прежние владельцы подключили его к электросетям на небольшую мощность. Долгое время это никак не ощущалось. Но потом появились ограничители мощности, и начались постоянные отключения. У нас не было газа. Дом отапливался электричеством.

Зимой ситуация выглядела так: работают батареи, ты включаешь чайник — и выбивает электричество. Снова идешь к щитку, перезагружаешь автоматы и запускаешь всё заново. Потом мы подали заявку на увеличение мощности. По договору ее должны были увеличить в течение года. Прошло два года. Мощность так и не увеличили.

Срок договора закончился еще прошлым летом. Мы писали обращения и жалобы, но результата нет до сих пор. Сейчас в этом доме живет моя мама, и мне тяжело осознавать, что зимой ей приходится дополнительно пользоваться печкой из-за проблем, которые никто не хочет решать.

Загородная жизнь оказалась очень одинокой

Есть еще один момент, о котором редко говорят, — это изоляция. В будни я занималась детьми, а по выходным понимала, что практически никто не готов ехать ко мне в гости. У многих друзей нет машины. У тех, у кого она есть, свои планы, дачи, семьи. Самим куда-то выбраться тоже непросто. Нужно собраться, посадить всех в машину, продумать дорогу, оставить дом. В итоге общение постепенно сокращается.

Мне часто рассказывают, что за городом люди дружат с соседями. Возможно, где-то это действительно так. В нашей деревне всё выглядело иначе. Каждый жил за своим забором. Никаких общих мероприятий не было. Дети почти не общались друг с другом. Я чувствовала себя довольно одиноко. И это оказалось для меня одним из самых тяжелых испытаний за всё время жизни там.

Батут, бассейн, мангал и зона отдыха были, но времени пользоваться ими почти не оставалось Источник: из личного архива Софии Турбиной

Конечно, я пыталась полюбить загородную жизнь. У нас были батут, бассейн, велосипеды, качели, шезлонги. Мы сделали красивую зону отдыха с очагом и садовой мебелью. Купили гриль и мангал. Со стороны всё выглядело именно так, как обычно выглядит загородная мечта. Но проблема была в том, что пользоваться всем этим удавалось редко.

Когда ты постоянно решаешь бытовые вопросы, куда-то едешь, что-то ремонтируешь или организовываешь, отдых остается только по праздникам. За два года жизни в доме я могу по пальцам пересчитать моменты, когда мы действительно расслаблялись и наслаждались этой жизнью.

«Я люблю город»

После этого опыта я не стала противницей загородной жизни. Если это чья-то мечта — я искренне рада за этих людей. Просто теперь я точно знаю, что это не моя мечта. Я люблю город за то, что всё находится рядом. Школы, кружки, детские площадки, парки, магазины, кофейни, аптеки.

Мне нравится возможность выйти из дома и через две минуты оказаться там, где мне нужно. Мне нравится сидеть на лавочке, пока дети играют на современной площадке. Мне нравится спонтанность городской жизни. За городом всё нужно планировать заранее.

Автор признается: после этого опыта окончательно убедилась, что ей комфортнее жить в городе Источник: из личного архива Софии Турбиной Жизнь в частном доме оказалась не отдыхом на природе, а постоянным решением бытовых вопросов Источник: из личного архива Софии Турбиной

Сейчас я понимаю, что мои приоритеты — это не дом и участок, не газон и клумбы, не бесконечное обслуживание недвижимости. Мне важнее время для себя, для детей, для общения, для жизни.

Я часто слышу, что жизнь в доме подходит абсолютно всем. После своего опыта могу сказать: нет. Есть люди, которые получают удовольствие от работы на участке, от хозяйства, от постоянной заботы о доме. А есть такие, как я, городские жители, которым комфортнее жить в городе. И это тоже нормально.

Согласны с автором? Да Нет Выскажусь в комментариях