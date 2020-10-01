«Постоянное давление и страх»: врач рассказала, чего ждать от госпитализации в COVID-госпиталь

Лечение коронавирусных больных отличается от обычного изоляцией. Поэтому перед госпитализацией нужно учесть несколько вещей:

— Пациенты ведь лежат в закрытом отделении и не могут выйти в магазин за едой и водой. Поэтому отделение укомплектовано водой и едой. Брать с собой этого не нужно.

Перед госпитализацией нужно продумать хотя бы минимальный досуг. К примеру, захватить с собой книгу.

— Пациентам тяжело лежать. Лечение длительное — три, минимум две недели. Лежать в закрытом помещении психологически тяжело. Коронавирус вообще в этом плане сложный — постоянное давление и страх.



Напомним, в Ярославле COVID-пациент поблагодарил врачей за то, что его вытащили с того света.

