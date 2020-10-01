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«Постоянное давление и страх»: врач рассказала, чего ждать от госпитализации в COVID-госпиталь

О чём ярославцам нужно позаботиться в первую очередь

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Чего ожидать от госпитализации в «красную» зону

Чего ожидать от госпитализации в «красную» зону

Ярославский врач рассказала о госпитализации в COVID-госпиталь

В Ярославскую область идёт вторая волна коронавируса. Количество заболевших растёт день ото дня, а больницы заполняются пациентами.

Мы поговорили с врачом из «красной» зоны COVID-больницы о госпитализации и особенностях лечения коронавирусных больных. Выяснили, как подготовиться, если вдруг, не дай бог, придется ложиться в больницу.

— Если человек принимает какой-то специфичный препарат, нужно обязательно взять с собой. Хотя бы на первое время. Некоторые пациенты поступают ночью, и в это время в больнице просто может не быть специального лекарства, — говорит доктор.

СЮЖЕТ

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Лечение коронавирусных больных отличается от обычного изоляцией. Поэтому перед госпитализацией нужно учесть несколько вещей:

— Пациенты ведь лежат в закрытом отделении и не могут выйти в магазин за едой и водой. Поэтому отделение укомплектовано водой и едой. Брать с собой этого не нужно.

Перед госпитализацией нужно продумать хотя бы минимальный досуг. К примеру, захватить с собой книгу.

— Пациентам тяжело лежать. Лечение длительное — три, минимум две недели. Лежать в закрытом помещении психологически тяжело. Коронавирус вообще в этом плане сложный — постоянное давление и страх.

Напомним, в Ярославле COVID-пациент поблагодарил врачей за то, что его вытащили с того света.

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госпитализациякоронавирус«красная» зона
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