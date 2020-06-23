Скандал с мэром и утонувший ребёнок: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- никуда коронавирус от нас не ушел — в Ярославской области зафиксированы несколько десятков больных;
- сотни инфицированных по всей области — как зараза распространяется по региону;
- известный блогер Илья Варламов разнёс в пух и прах городские власти за проект расширения дороги в Брагино;
- в Ярославле на станцию скорой помощи ворвался мужчина, размахивал корочками, угрожал убить врачей — рассказываем, что произошло;
- мэр Рыбинска отобрал телефон у блогера, после чего последний написал на главу города заявление в полицию;
- в Ярославской области нашли труп мальчика, который пропал в выходные — рассказываем подробности происшествия;
- глава Рыбинска Денис Добряков отреагировал на обвинения блогера Михаила Волхонского, который заявил, что тот украл у него мобильный телефон;
- в Ярославле дорожный ремонт на улице Туманова обернулся скандалом — рассказываем, что случилось.