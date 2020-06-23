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Скандал с мэром и утонувший ребёнок: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на 23 июня

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За сутки в Ярославской области зафиксирована новая вспышка коронавируса

За сутки в Ярославской области зафиксирована новая вспышка коронавируса

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

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коронавирусCOVID-19Ярославль
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