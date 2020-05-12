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Тема дня +83 заболевших COVID-19 в Ярославской области

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Большинству заболевших коронавирусом ярославцам от 30 до 45 лет

Большинству заболевших коронавирусом ярославцам от 30 до 45 лет

Оперштаб Ярославской области привел данные о возрасте болеющих коронавирусом жителей региона на 11 мая. Самая большая группа среди зараженных — люди от 30 до 49 лет. Их более 450 человек. На втором месте ярославцы в возрасте 50–65 лет. Таких 350 человек. На третьем месте люди старше 65 лет. Их более 200 человек.

Есть среди зараженных молодежь и дети. Положительные тесты на COVID выявлены примерно у 20 детей в возрасте от 0 до 6 лет. И около 30 детей — от 7 до 17 лет. Среди молодежи от 18 до 29 лет коронавирус выявлен примерно у 90 человек.

Статистика по зараженным на 11 мая

Статистика по зараженным на 11 мая

Сейчас в Ярославской области выявлено 1275 человек с COVID-19. При этом 12 мая зафиксирован рекордный прирост по заболевшим — 83 новых случая.

Напомним, в России объявлено об окончании нерабочих дней. Однако в Ярославской области власти заявили о постепенном выходе из режима самоизоляции. Причем рассматриваются все сценарии развития дальнейшей ситуации по коронавирусу, готовятся даже к худшему.

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