Оперштаб Ярославской области привел данные о возрасте болеющих коронавирусом жителей региона на 11 мая. Самая большая группа среди зараженных — люди от 30 до 49 лет. Их более 450 человек. На втором месте ярославцы в возрасте 50–65 лет. Таких 350 человек. На третьем месте люди старше 65 лет. Их более 200 человек.



Есть среди зараженных молодежь и дети. Положительные тесты на COVID выявлены примерно у 20 детей в возрасте от 0 до 6 лет. И около 30 детей — от 7 до 17 лет. Среди молодежи от 18 до 29 лет коронавирус выявлен примерно у 90 человек.

