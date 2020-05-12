Напомним, также Дмитрий Миронов сообщил, что в Ярославской области выход из режима самоизоляции будет постепенным. В частности, по-прежнему в регионе запрещены любые массовые мероприятия. Для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сохраняется режим повышенной безопасности. Продолжат работать предприятия, которым было разрешено работать раньше. С 16 мая список планируется расширить. За работниками организаций, чья деятельность, как и прежде, будет ограничена, в соответствии с указом президента должна быть сохранена заработная плата. Организации, которые сохранили свои коллективы, смогут рассчитывать на меры поддержки, утвержденные на федеральном и региональном уровне. Детские сады пока в области продолжат работать в режиме дежурных групп.

