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Дмитрий Миронов сообщил, что область готова к негативному развитию ситуации с коронавирусом

Дмитрий Миронов сообщил, что область готова к негативному развитию ситуации с коронавирусом

Вчера, 11 мая, Владимир Путин объявил окончание нерабочих дней. Что теперь будет в Ярославской области, рассказал Дмитрий Миронов.

— В Ярославской области ограничительные мероприятия продлены до 31 мая. С 10 мая введен рекомендательный масочный режим — при поездках на общественном транспорте и при нахождении в любых общественных местах. С 16 мая масочный режим станет обязательным. Данное решение принято по указанию Роспотребнадзора, — подчеркнул губернатор. — Медицинские учреждения региона готовы к негативному развитию ситуации, хотя мы делаем все, чтобы его избежать. Развернуты 627 специализированных коек. Правительством России выделено более пятисот миллионов рублей для оснащения дополнительных коек в медучреждениях Ярославской области.

Напомним, также Дмитрий Миронов сообщил, что в Ярославской области выход из режима самоизоляции будет постепенным. В частности, по-прежнему в регионе запрещены любые массовые мероприятия. Для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сохраняется режим повышенной безопасности. Продолжат работать предприятия, которым было разрешено работать раньше. С 16 мая список планируется расширить. За работниками организаций, чья деятельность, как и прежде, будет ограничена, в соответствии с указом президента должна быть сохранена заработная плата. Организации, которые сохранили свои коллективы, смогут рассчитывать на меры поддержки, утвержденные на федеральном и региональном уровне. Детские сады пока в области продолжат работать в режиме дежурных групп.

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