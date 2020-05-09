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Самоизоляция выматывает, но здоровье дороже

Самоизоляция выматывает, но здоровье дороже

После месяца самоизоляции многие ярославцы настаивают на сохранении мер против распространения коронавируса. Так показывают итоги опроса в нашей группе «76.RU» «ВКонтакте». Мы спросили у наших подписчиков: «Стоит ли в Ярославле продлить самоизоляцию?» Большинство проголосовавших уверены, что расслабляться еще рано и стоит переждать еще какое-то время дома — таких 62%. Куда меньше людей считают, что эффекта в таком режиме нет и нужно скорее возвращаться к нормальной жизни — так думают 22%. 16% ярославцев не знают, что правильнее: продолжать изоляцию или уже выдохнуть и идти на работу.


Публикуем самые яркие мнения.

Михаил Костров:

— В Ярославле по сути нет самоизоляции. Все работают, все гуляют, штрафов нет. Только общепит закрыт — одно отличие. Так что хоть продлят, хоть нет, всё одно. Главное, пусть транспорт вернут в полном объеме, надоело уже за этот месяц битком в маршрутке ездить.

Светлана Трифанова:

— Заболевших все больше, ни одного человека в маске. Может, меры пора принимать?

Яна Барцева:

— Лишь бы торговые центры не открыли.

Александр Серяков:

— Нужно, чтобы все ходили в масках и перчатках. Снял маску — штраф 8000 евро, как в Европе. Бизнесу тоже нужно жить. Торговые центры требуют аренду, и им плевать, работают точки или нет.

Андрей Клабуков:

— Да нет реально никакой самоизоляции. Сегодня пришёл в пункт выдачи интернет-магазина, мне говорят: иди в зал — плати, выдадим. Пошёл в зал — а там красота, все как раньше: люди запаренные рыщут по полкам, а потом в очередь в кассу, как обычно, толкаясь и торопясь, налегая друг на друга. Кассиры, правда, в масках, а посетители — без, и даже у кого были — чуть не на пузе. Ужас. Долго мы будем из этого вируса вылезать? Все лето потеряем с такой дисциплиной.

Оксана Кистанова-Виноградова:

— Да ложитесь сразу в гроб, чего уж.

Катюшка Волкова:

— Когда будут реальные штрафы, тогда и самоизоляция будет, а так какой смысл?

Евгений Акимов:

— Самоизоляция не поможет. Ее смысл лишь в том, что нет взрывного эффекта заболевших. Если ее отменить, то медучреждения захлебнутся от пациентов. Все равно переболеют все. Важно, чтобы это растянулось во времени, поэтому и самоизоляция, маски, перчатки.

Александр Белов:

— Толку-то? Все гуляют как раньше, народу много, как в обычный день.

Позавчера мэр Москвы Сергей Собянин продлил карантин в столице до конца мая. В Ярославской области по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности, власти рекомендуют жителям региона без лишней необходимости не покидать свои дома.

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