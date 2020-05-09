

Публикуем самые яркие мнения.



Михаил Костров:



— В Ярославле по сути нет самоизоляции. Все работают, все гуляют, штрафов нет. Только общепит закрыт — одно отличие. Так что хоть продлят, хоть нет, всё одно. Главное, пусть транспорт вернут в полном объеме, надоело уже за этот месяц битком в маршрутке ездить.



Светлана Трифанова:



— Заболевших все больше, ни одного человека в маске. Может, меры пора принимать?



Яна Барцева:



— Лишь бы торговые центры не открыли.



Александр Серяков:



— Нужно, чтобы все ходили в масках и перчатках. Снял маску — штраф 8000 евро, как в Европе. Бизнесу тоже нужно жить. Торговые центры требуют аренду, и им плевать, работают точки или нет.



Андрей Клабуков:



— Да нет реально никакой самоизоляции. Сегодня пришёл в пункт выдачи интернет-магазина, мне говорят: иди в зал — плати, выдадим. Пошёл в зал — а там красота, все как раньше: люди запаренные рыщут по полкам, а потом в очередь в кассу, как обычно, толкаясь и торопясь, налегая друг на друга. Кассиры, правда, в масках, а посетители — без, и даже у кого были — чуть не на пузе. Ужас. Долго мы будем из этого вируса вылезать? Все лето потеряем с такой дисциплиной.

