Москва продлила режим самоизоляции до 31 мая

В Москве режим самоизоляции продлен до конца мая. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Первый этап послаблений противоэпидемических ограничений коснется только сфер промышленности и строительства — им разрешат работать с 12 мая.

— Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая, — заявил Собянин.



Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.