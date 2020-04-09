В Ярославле ещё у восьми человек первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает губернатор Ярославской области.

— Новых заболевших COVID-19 в регионе не выявлено. Обследовано за сутки 637 человек, предварительно положительные 8 тестов, — сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

Всего в Ярославской области по официальной статистике коронавирусом заболели 11 человек, двое из них выздоровели, еще 9 лечатся. Большинство заболевших в Ярославле, по одному случаю есть в Рыбинске, Тутаеве и Ярославском районе.