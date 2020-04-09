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Тема дня +2 новых случая коронавируса  в Ярославле
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За день сделали больше 600 тестов на коронавирус

За день сделали больше 600 тестов на коронавирус

В Ярославле ещё у восьми человек первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает губернатор Ярославской области.

— Новых заболевших COVID-19 в регионе не выявлено. Обследовано за сутки 637 человек, предварительно положительные 8 тестов, — сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

Всего в Ярославской области по официальной статистике коронавирусом заболели 11 человек, двое из них выздоровели, еще 9 лечатся. Большинство заболевших в Ярославле, по одному случаю есть в Рыбинске, Тутаеве и Ярославском районе.

В обязательной самоизоляции продолжают находиться 732 человека. Всю информацию о распространении инфекции и мерах против неё мы ежедневно публикуем в режиме онлайн.

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китайский коронавирус
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