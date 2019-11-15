Девушка, засудившая врачей за недостаточно большую грудь, в итоге осталась им должна

Пострадавшая пациентка осталась еще и должна врачам Фото: страница героини материала / Vk.com

История девушки из Рыбинска, которая отсудила у клиники деньги за то, что ей во время операции по увеличению груди вставили не тот имплант, получила неожиданное продолжение.

В июне мы писали, что Марии вместо выбранного ею протеза в ярославской клинике «Константа» вшили другой. В итоге грудь оказалась меньше, чем хотелось пациентке. Врачи объяснили подмену тем, что во время операции один из протезов разорвался. И так как девушка находилась под наркозом и поговорить с ней было невозможно, медики сами приняли решение заменить выбранные ею импланты на однотипные, имеющиеся в наличии. Придя в себя, Мария была возмущена решением врачей.



— Они должны были просто зашить грудь и вывести меня из наркоза. А в последующем мы бы уже совместно решили что делать. В конце концов у них был телефон моего мужа. Можно было бы связаться с ним. Ведь моей целью была не коррекция груди, а именно увеличение. И именно до того размера и объёма, что я выбрала. Какой смысл заключать акт на услугу, если можешь получить не то, что заказывал? — говорит она. Девушка подала на клинику в суд, и ей удалось взыскать с медицинской организации 35 тысяч рублей за моральный вред и 15 тысяч — за услуги адвоката. Но позже организация вышла со встречным иском и… ее требования тоже удовлетворили. По новому решению суда, с Марии должны взыскать 29,3 тысячи рублей за проведенные в рамках судебных разбирательств экспертизы, 30 тысяч — за услуги адвоката ответчика и еще 29,7 тысячи — за транспортные расходы клиники, которые та понесла во время слушания дел в судах. То есть пациентка кроме того, что заплатила 180 тысяч за операцию, результат которой ее не удовлетворил, осталась еще должна врачам около 30 тысяч.



— Суд прошел 14 июня. По его решению с меня в пользу клиники должны взыскать больше, чем я отсудила у них! — недоумевает Мария.

В пресс-службе Ярославского областного суда пояснили, что такое решение было принято потому, что первый иск Марии к клинике был удовлетворен только частично. Соответственно, на взыскание понесенных расходов могут претендовать обе стороны.

— Если иск удовлетворен частично, то судебные расходы истцу возмещаются пропорционально размеру удовлетворенных судом требований. А ответчику — пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано, — пояснили в суде.

Мария в шоке от такого исхода.

— Эстетического и морального удовлетворения от операции я не получила. Мне сделали не то, что я хотела. К счастью, операция не нанесла серьезного вреда здоровью. Но до сих пор я не могу в руках носить что-то тяжелое, приходится заниматься лечебной физкультурой. К тому же из-за инцидента операция шла дольше, чем предполагалось. А если бы сердце не выдержало? Ну и уж совсем не понятно, как в клинике, занимающейся пластическими операциями, не было запаса имплантов? Я парикмахер, и у меня всегда есть запас красителя, потому что я не знаю — придет ко мне клиентка с короткими или длинными и густыми волосами. Профессиональный подход к делу должен быть именно таким, — прокомментировала пациентка.

