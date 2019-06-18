«Лишили меня мечты»: девушка-парикмахер засудила врачей, сделавших ей недостаточно большую грудь

В Ярославской области разразился скандал между частной клиникой и пациенткой из-за операции по увеличению груди. 31-летняя Мария из Рыбинска написала иск, узнав, что с её телом сделал пластический хирург, пока она лежала под наркозом на операционном столе. Девушка хотела сделать третий размер, но во время операции случилось непредвиденное. — Порвался имплантат, который купила девушка, чтобы медики вживили ей в грудь, — говорится в материалах дела. — Хирург принял решение использовать аналогичный имплантат, который был в клинике. Спросить у девушки, согласна ли она на такую замену, врач не мог, так как та была под общим наркозом.



Когда Мария пришла в себя, то была возмущена тем, что сделали врачи - имплант был меньше заявленного.



На операцию, имплантаты, специальный бюстгальтер и прочие услуги и медикаменты девушка потратила почти 180 тысяч рублей. В суде она попросила, чтобы ей эти деньги клиника вернула, а заодно и выплатила моральную компенсацию. Но суд вынес решение возместить ей лишь 67 тысяч рублей.



— По итогам осмотра истца эксперты пришли к заключению, что нет никаких признаков технических погрешностей выполненной операции, достигнут эстетический результат операции в результате использования круглых имплантатов меньшим объёмом и диаметром, — говорится в материалах дела. — Кроме того, пациентка стала использовать одежду с глубоким вырезом, использует стандартный бюстгальтер без «пушапов». Использование имплантата большего размера изменило бы полученный объем менее чем на 6% и не могло значимо повлиять на эстетический результат.



Но девушка исходом дела недовольна.

Мария и так стройная красотка, но увеличить грудь было её давней мечтой Фото: предоставлено героиней материала

— Понимаете, это была моя мечта. И то, что мне сделали, — это не то, что я просила. Я думаю, врачи должны были либо вывести меня из наркоза и узнать моё мнение, либо хотя бы позвонить мужу. И даже супруг не взялся бы принять решение вместо меня, — говорит Мария. Мария — мама троих детей, работает парикмахером и внимательно относится к своему внешнему виду. Её изумляет, что во время суда решили, что она довольна результатом, исходя из её фотографий, где она улыбается: — Да, я выкладывала фото в декольте, да, я на них улыбалась. Но что же мне теперь, вести свои соцсети и показывать, как я рыдаю? А ведь всё это далось мне нелегко — я долго восстанавливалась, до сих пор не могу поднимать тяжести. Мне можно ходить в зал, но тягать железки я теперь не могу. Пока не могу. А бюстгалтеры я использую и с пушапом - я ношу то же белье, что носила и до. Свою несбывшуюся пока ещё мечту Мария намерена всё же исполнить — после того, как родит четвёртого ребёнка.



Мы связались с клиникой «Константа», чтобы получить комментарий врачей по поводу этой истории.

- Руководство не будет давать комментарий, так как это личные данные. Будем разговаривать с самой пациенткой, - ответили в клинике.

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