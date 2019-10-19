Ярославна, решившая похудеть на 72 килограмма, показала, как изменилась её фигура за два года

Это необыкновенное упорство! Которое доказывает, что все цели достижимы. Девушка из Ярславля, решившая похудеть на целых 72 килограмма, уверенно идёт к своей мечте. И даже уже может учить худеть других — она получила сертификат фитнес-тренера.

— Всё! Теперь официально могу назвать себя тренером, и пусть я пока plus size, но мы-то с вами знаем, какой путь пройден и какой ещё впереди! — оповестила своих подписчиков в Instagram Анастасия Разова.

И рассказала, что теперь полюбила фотографироваться в полный рост. Потому что видит результаты работы над телом. Теперь это и правда видно, особенно в сравнении. Настя выложила фото этого года и двухлетней давности — вот это изменения!