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Похудеть на 72 кг

Ярославна, решившая похудеть на 72 килограмма, показала, как изменилась её фигура за два года

Девушка стала фитнес-тренером

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Настя уверенно идет к своей цели

Настя уверенно идет к своей цели

Это необыкновенное упорство! Которое доказывает, что все цели достижимы. Девушка из Ярславля, решившая похудеть на целых 72 килограмма, уверенно идёт к своей мечте. И даже уже может учить худеть других — она получила сертификат фитнес-тренера.

— Всё! Теперь официально могу назвать себя тренером, и пусть я пока plus size, но мы-то с вами знаем, какой путь пройден и какой ещё впереди! — оповестила своих подписчиков в Instagram Анастасия Разова.

И рассказала, что теперь полюбила фотографироваться в полный рост. Потому что видит результаты работы над телом. Теперь это и правда видно, особенно в сравнении. Настя выложила фото этого года и двухлетней давности — вот это изменения!

Фигура стала заметно более подтянутой

Фигура стала заметно более подтянутой

Похудение даётся девушке непросто. Во-первых, жесткие ограничения в еде — вплоть до голодания. А во-вторых, суровые тренировки. Хотите узнать побольше? На нашем сайте Настя ведёт онлайн-дневник.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    19 окт 2019 в 09:05

    Что. Опять про неё. Боже мой, да ничего не изменилось. Люди по 35кг и больше за год скидывают, а тут за два нет продвижений