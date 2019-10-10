«Нам очень неприятно»: врачи ответили пожаловавшейся на ужасные условия в больнице пациентке

Воды и отопления нет, но есть тараканы — так отозвалась пациентка хирургического отделения больницы № 9 о своём пребывании в стационаре. Врачей это задело. Они говорят, что работают добросовестно и стараются, чтобы все неудобства как можно меньше касались тех, кто лежит в отделении.
— Мы всегда реагируем на жалобы и стараемся идти навстречу пациентам, поэтому очень неприятно, что появляются подобные жалобы, — говорит старшая сестра хирургического отделения 9-й больницы Татьяна Пупина. — Подобные скандалы в интернете дестабилизируют обстановку, парализуют работу больницы и добавляют ещё больше проблем.
В отделении не отрицают, что здание старое и здесь действительно можно увидеть таракана. Медики говорят, что насекомых здесь регулярно травят — прошлая обработка была 5 октября, следующая запланирована на 12-е число.
— Отопление нам дали 24 сентября, а вчера теплосети отключали его на 4 часа, — добавил главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. — Вода в отделении есть любая, бельё обновляется, отделение укомплектовано уборщицами и медсёстрами на 100%.
Скандал случился вчера после того, как дочь одной из пациенток хирургического отделения больницы № 9 опубликовала свои претензии в социальных сетях. Женщина заявила, что в отделении нет воды и отопления, а тараканов якобы больше, чем пациентов.