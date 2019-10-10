Темы

СЕЙЧАС +6°С
usd 65.10
eur 71.45

Все новости

Все новости
Здоровье

«Нам очень неприятно»: врачи ответили пожаловавшейся на ужасные условия в больнице пациентке

В Ярославле разгорелся скандал после поста в социальных сетях

Поделиться

1 138
5 Обсудить
Медики заявили, что палаты в больнице убирают регулярно

Медики заявили, что палаты в больнице убирают регулярно

Воды и отопления нет, но есть тараканы — так отозвалась пациентка хирургического отделения больницы № 9 о своём пребывании в стационаре. Врачей это задело. Они говорят, что работают добросовестно и стараются, чтобы все неудобства как можно меньше касались тех, кто лежит в отделении.

— Мы всегда реагируем на жалобы и стараемся идти навстречу пациентам, поэтому очень неприятно, что появляются подобные жалобы, — говорит старшая сестра хирургического отделения 9-й больницы Татьяна Пупина. — Подобные скандалы в интернете дестабилизируют обстановку, парализуют работу больницы и добавляют ещё больше проблем.

В отделении не отрицают, что здание старое и здесь действительно можно увидеть таракана. Медики говорят, что насекомых здесь регулярно травят — прошлая обработка была 5 октября, следующая запланирована на 12-е число.

— Отопление нам дали 24 сентября, а вчера теплосети отключали его на 4 часа, — добавил главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. — Вода в отделении есть любая, бельё обновляется, отделение укомплектовано уборщицами и медсёстрами на 100%.

Скандал случился вчера после того, как дочь одной из пациенток хирургического отделения больницы № 9 опубликовала свои претензии в социальных сетях. Женщина заявила, что в отделении нет воды и отопления, а тараканов якобы больше, чем пациентов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

медицинаскандал

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Наскальный
    10 окт 2019 в 11:55

    Миша, пиши грамотно, а лучше вообще не пиши, этим лепилам никто уже не верит

    Гость
    10 окт 2019 в 12:27

    Сами своим жоревом из дома в тумбочках тараканов разводят. Лежал я в хирургии не было тараканов, даже на пищеблоке.

    Анна
    10 окт 2019 в 12:16

    А ведь девушка разметила фотографии, что тут можно опровергать?
    И стыдно должно быть не врачам, ведь все знают, какое финансирование у больниц...