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Здоровье

Ни воды, ни отопления: в Ярославле пациентов держали в ледяном здании

Репортаж из отделения, где тараканов больше, чем пациентов

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Постельное бельё в дырах, по полу и шкафам бегают тараканы

Постельное бельё в дырах, по полу и шкафам бегают тараканы

Кадры из жутких отделений разных больниц время от времени попадают в интернет от возмущённых пациентов. Но на этот раз отличилось хирургическое отделение больницы № 9 на Тутаевском шоссе в Ярославле. Пациенты сообщают, что до вчерашнего дня в нём не было отопления. И воды. 

— Мою маму положили в отделение 1 октября. Отопления не было. В палатах также не было воды — ни горячей, ни холодной, — рассказала ярославна Ольга Ежова. — Я впервые жалуюсь публично, но я в шоке! Врачи говорят, что ведутся работы, и больше ничего. В палатах не матрасы, а одно название — они не подходят прооперированным людям. Постельное бельё с дырами во всю длину и ширину. Но самое главное — тараканов больше, чем больных! За людей обидно, в том числе за тех, кто работает в таких условиях. 

Отопление в больнице к 9 октября всё же дали. Мы отправим запрос в мэрию, чтобы узнать, почему в социально значимом объекте, где тепло должно было быть с 24 сентября, мёрзли пациенты и врачи. 

Недавно мы писали про шокирующую разруху ещё в одной больнице Ярославля. 

Вы тоже столкнулись с неприятными условиями нахождения в больнице? Поделитесь с нами фотографиями и вашими отзывами 76@rugion.ru.

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