Ни воды, ни отопления: в Ярославле пациентов держали в ледяном здании

Кадры из жутких отделений разных больниц время от времени попадают в интернет от возмущённых пациентов. Но на этот раз отличилось хирургическое отделение больницы № 9 на Тутаевском шоссе в Ярославле. Пациенты сообщают, что до вчерашнего дня в нём не было отопления. И воды.

— Мою маму положили в отделение 1 октября. Отопления не было. В палатах также не было воды — ни горячей, ни холодной, — рассказала ярославна Ольга Ежова. — Я впервые жалуюсь публично, но я в шоке! Врачи говорят, что ведутся работы, и больше ничего. В палатах не матрасы, а одно название — они не подходят прооперированным людям. Постельное бельё с дырами во всю длину и ширину. Но самое главное — тараканов больше, чем больных! За людей обидно, в том числе за тех, кто работает в таких условиях.