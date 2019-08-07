«А мне всё мало»: девушка, худеющая на 72 кг, показала, как ее фигура меняется с каждым годом

Ярославна Анастасия Разова упорно идёт к своей большой цели — похудеть на 72 килограмма (со 142). И внимательно отслеживает результат: регулярно измеряет объёмы, делает фото. Настя решила посмотреть и нам показать, как за несколько лет изменилась её фигура.

Ей самой всё происходящее нравится, а вот окружающим, как она считает, нет.