«А мне всё мало»: девушка, худеющая на 72 кг, показала, как ее фигура меняется с каждым годом

Изменения уже видны!
Фото: Martijka
Ярославна Анастасия Разова упорно идёт к своей большой цели — похудеть на 72 килограмма (со 142). И внимательно отслеживает результат: регулярно измеряет объёмы, делает фото. Настя решила посмотреть и нам показать, как за несколько лет изменилась её фигура.
Ей самой всё происходящее нравится, а вот окружающим, как она считает, нет.
— Порой мне кажется, что сколько бы я ни худела, всё мало. И мало не для меня, а для окружающих... Понятное дело, что я медленно и уверенно к цели иду и сдаваться не собираюсь. Но очень обидно, что внешне я не подхожу на роль тренера, по мнению многих, или в принципе в спортивную, фитнес-индустрию мне дорога закрыта, потому что всё ещё толстая! Или уже возраст не тот... 30 годиков, видать, для Ярославля — это совсем фиаско, — иронизирует Настя.
Большой целью Настя задалась не так давно. И с тех пор её жизнь — это тяжелые тренировки и особое питание. А в последнее время Настя и вовсе перешла на жесткий режим.