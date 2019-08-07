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Похудеть на 72 кг
Фоторепортаж

«А мне всё мало»: девушка, худеющая на 72 кг, показала, как ее фигура меняется с каждым годом

Жительница Ярославля Анастасия Разова опубликовала новые снимки

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Изменения уже видны!

Изменения уже видны!

Фото: Martijka

Ярославна Анастасия Разова упорно идёт к своей большой цели — похудеть на 72 килограмма (со 142). И внимательно отслеживает результат: регулярно измеряет объёмы, делает фото. Настя решила посмотреть и нам показать, как за несколько лет изменилась её фигура.

Ей самой всё происходящее нравится, а вот окружающим, как она считает, нет.

Настя подняла старые фото

Настя подняла старые фото

— Порой мне кажется, что сколько бы я ни худела, всё мало. И мало не для меня, а для окружающих... Понятное дело, что я медленно и уверенно к цели иду и сдаваться не собираюсь. Но очень обидно, что внешне я не подхожу на роль тренера, по мнению многих, или в принципе в спортивную, фитнес-индустрию мне дорога закрыта, потому что всё ещё толстая! Или уже возраст не тот... 30 годиков, видать, для Ярославля — это совсем фиаско, — иронизирует Настя.

Разница ощутима!

Разница ощутима!

Большой целью Настя задалась не так давно. И с тех пор её жизнь — это тяжелые тренировки и особое питание. А в последнее время Настя и вовсе перешла на жесткий режим.

Так держать!

Так держать!

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