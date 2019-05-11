«Это не сложно, это в кайф!» Девушка, худеющая на 72 килограмма, раскрыла девять секретов стройности

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Результат Анастасии Разовой из Ярославля виден по её лицу
Разительные перемены!
Ярославна Анастасия Разова, решившая изменить свою жизнь и похудеть на 72 килограмма, продолжает упорно идти к своей цели. Девушка заметила — меняется не только вес. Стала лучше кожа лица. Подтянулась, приобрела более здоровый вид. Как этого добиться? Настя, которая ведет дневник своих изменений, рассказала, что делает, чтобы стать красоткой:
1. Соблюдаю питание, подобранное специально для меня по итогу моих анализов.
2. Занятие спортом.
3. Отказ от сладкого и алкоголя.
4. Обязательно соблюдаю водный баланс, для меня комфортно пить воду с лимоном в течение дня (обычно это около 3–4 литров), на тренировках я пью просто воду (минимум 0,6 литра за тренировку).
5. Иногда пью воду подсоленную слегка, чтобы восстановить электролиты в организме.
6. Правильно подобранная уходовая косметика (не всегда дорого значит хорошо! Поэтому в моем арсенале есть и продукция из массмаркета, и премиум).
7. Осанка и мышечный корсет! Что бы кто ни говорил, но не будет лицо красивым, если вы сутулитесь, постоянно смотрите под ноги на улице, скрюченно сидите или ходите на высоких каблуках и на неудобной колодке. Поэтому с этого пункта нужно начинать работу!
8. Фейсфитнес и различные самомассажи — это неотъемлемая часть моих процедур, а также всевозможные маски — это любовь.
9. Искоренение вредных бытовых привычек.
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— Все это работает, и я тому подтверждение! — пишет Настя в своём дневнике. — Любовь к себе и забота о себе — это не сложно, это в кайф!
29-летняя Анастасия Разова из Ярославля поставила себе цель похудеть на 72 килограмма. Девушка уже год посещает врача, занимается в зале с тренером и правильно питается. Вес долго не двигался с места или уходил незначительно. Но спустя год, наконец цель стала приближаться всё отчётливее. За последний месяц девушка сбросила ещё больше пяти килограммов и опубликовала фотоотчёт, в котором результат виден невооружённым глазом.