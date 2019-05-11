«Это не сложно, это в кайф!» Девушка, худеющая на 72 килограмма, раскрыла девять секретов стройности

Ярославна Анастасия Разова, решившая изменить свою жизнь и похудеть на 72 килограмма, продолжает упорно идти к своей цели. Девушка заметила — меняется не только вес. Стала лучше кожа лица. Подтянулась, приобрела более здоровый вид. Как этого добиться? Настя, которая ведет дневник своих изменений, рассказала, что делает, чтобы стать красоткой:

1. Соблюдаю питание, подобранное специально для меня по итогу моих анализов.

2. Занятие спортом.

3. Отказ от сладкого и алкоголя.

4. Обязательно соблюдаю водный баланс, для меня комфортно пить воду с лимоном в течение дня (обычно это около 3–4 литров), на тренировках я пью просто воду (минимум 0,6 литра за тренировку).

5. Иногда пью воду подсоленную слегка, чтобы восстановить электролиты в организме.

6. Правильно подобранная уходовая косметика (не всегда дорого значит хорошо! Поэтому в моем арсенале есть и продукция из массмаркета, и премиум).