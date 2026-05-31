Как избежать укуса клеща в городе и на природе: рабочие советы

После каждого выхода на природу или в парк нужно осматривать себя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы избежать укуса клеща во время прогулки по городу или на природе, достаточно соблюдать несколько простых правил. Следует надевать закрытую одежду и использовать специальные спреи, объясняет ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Чтобы минимизировать риски, я рекомендую придерживаться следующих правил профилактики: при выходе на природу, будь то лес или парк, надевайте светлую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а брюки заправляйте в носки. Применяйте специальные спреи и аэрозоли, отпугивающие клещей», — рассказал Лебедев.

После прогулки каждой прогулке на природе эксперт рекомендует тщательно проверять себя и своих домашних животных на наличие клещей, чтобы вовремя обнаружить и обезвредить паразита.

«Если всё же обнаружили клеща, старайтесь удалить его самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления либо обратитесь в медицинское учреждение», — посоветовал Лебедев в разговоре с РИА Новости.