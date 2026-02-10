«Пропал слух на одно ухо»: врачи напомнили, почему жизненно необходимо носить шапку

На многие регионы вновь обрушились февральские морозы, и чтобы их пережить без обморожений и удара по здоровью, врачи настоятельно рекомендуют утепляться. Особенно важно, по словам ученых, помнить, как мама в детстве говорила про важность ношения шапки. О том, почему зимой обильно выпадают волосы, барабанные перепонки наполняются гноем, а простое переохлаждение головы может стать триггером смертельно опасного воспаления, рассказали V1.RU лучшие специалисты — врачи Волгоградского государственного ордена Знак Почета медицинского университета.

«Голова чешется, перхоть сыпется»

Многие отмахиваются от ношения шапки, как от чего-то излишнего, наряду с перчатками и шарфом. Кто-то не видит смысла носить утепляющие аксессуары, даже когда температура за окном опускается ниже -15 градусов.

— У меня очень крепкий иммунитет, болею примерно раз в два-три года, и то если напрямую от кого-то заражаюсь, — рассказывает молодая женщина. — Шапки принципиально не ношу: они все как-то стремно на мне сидят. А вот мои волосы очень красивые, объемные — в общем, не хочу их прятать под каким-то куском ткани.

Однако есть и другая сторона медали: желание продемонстрировать красоту волос зимой может привести к сильному ухудшению их качества.

— Я тоже одно время шапки вообще не носила — хотела хвастаться своими отращенными за лето волосами. Как бы описать последствия… — вздыхает другая девушка. — Через пару месяцев у меня откуда ни возьмись появилась челка, которую я никогда не отстригала: просто волосы так обломались, что пряди возле лица стали длиной по брови! И это еще что: у моей подруги после недавних морозов началась перхоть. Ей дерматолог так и сказал, мол, надо голову в тепле держать. В общем, теперь если уж не в шапке хожу, то точно в капюшоне.

«В холода волосы и кожа головы чувствуют себя не слишком комфортно», — напоминает врач-дерматовенеролог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии ВолгГМУ Марина Шишкина.

— Осенне-зимний период — не самое благоприятное время для кожи волосистой части головы и волос, так как они подвергаются целому ряду агрессивных раздражающих факторов, — рассказывает дерматолог. — Мороз и контрасты температур — это испытание как для кожи в целом, так и для стержней волос, так как возникает повреждение эпидермального барьера и липидной составляющей, вызывая шелушение кожи головы и зуд, сухость и ломкость волос. У ряда людей это может привести к обострению хронических заболеваний, таких как себорейный дерматит и атопический дерматит, которые, как правило, сопровождаются выраженным зудом.

Из-за перепадов температур в особой опасности находятся девушки, которые активно пользуются феном, плойками и другими средствами для укладки волос, повышается риск травмировать стержни волос.

— Также на фоне низких температур возможно усиление выпадения волос ввиду сужения сосудов кожи, которые питают волосяные фолликулы, поэтому особенно важно носить головные уборы, особенно тем, кто страдает каким-либо типом выпадения волос, так как повторяющееся воздействие низких температур на кожу головы усиливает его, — подчеркивает Марина Шишкина. — Важно учитывать и тот факт, что часто питание в зимний период довольно однообразное, с низким содержанием овощей, фруктов, что тоже может оказывать влияние на рост волос. Как правило, скорость роста всех придатков кожи (волосы и ногти) гораздо медленнее в зимние месяцы. Также важно контролировать уровень витамина Д, так как его недостаток негативно сказывается на деятельности стволовых клеток волосяного фолликула.

Советы от дерматовенеролога, которые помогут волосам пережить зимний период без потерь и травм: носить головной убор;

реже использовать фен с горячим потоком воздуха и плойки;

поддерживать дома оптимальную влажность (40–60%) с помощью увлажнителя;

помимо шампуня, использовать питательные маски и кондиционер для волос.

А если всё равно на волосы?

В таком случае существуют другие опасности, например болезни, которые с радостью будут развиваться в незащищенном организме человека.

— Отит у меня был несколько раз, и первый из них — гнойный, — рассказывает пострадавшая от морозов женщина. — Часа в четыре утра я проснулась от дикой боли в ухе: по ощущениям, туда будто кто-то залез, потому что слышалось какое-то пощелкивание, хруст… Я сдуру стала ватку со спиртом закладывать, прогревать. В итоге в 8 утра в ухе стало стрелять, мы поехали в больницу. Без направления меня отказывались принимать, и пока скандалили, я чувствую, что из уха что-то течет — на пальце кровянистое. Врач смотрит, говорит: «Не, не волнуйтесь, это не кровь, а гной». На осмотре еще сказали заткнуть нос и резко выдохнуть — боже, такая дикая боль! Ну ничего… При втором отите у меня просто пропал слух на одно ухо. Так «прикольно» было, как будто в трубу говорю. После этого еще несколько отитов было, в итоге на правое ухо мне поставили тугоухость.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская объясняет: при переохлаждении организм бросает силы на то, чтобы согреться, из-за чего ослабляется защита от вирусов, бактерий и воспалений.

— Голова активно кровоснабжается, там много сосудов, и, соответственно, хождение в мороз без шапки может привести к общему переохлаждению за счет потери тепла. Общее переохлаждение, к тому же, активизирует возбудителей, которые находятся в нашем организме: они могут попасть к нам откуда угодно, ведь среда вокруг нас нестерильная. При переохлаждении организм мобилизует свои ресурсы, и их может не хватить на борьбу с возбудителями. В связи с этим человек заболевает вирусной или бактериальной инфекцией.

Для организма переохлаждение — это в принципе стресс. Ольга Чернявская заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета

Одним из самых страшных последствий переохлаждения являются менингиты, то есть воспаление мягкой мозговой оболочки.

— Они бывают первичными, то есть возникшие на фоне здоровья, из бактериальных возбудителей. Такой вид менингита в 95% вызывают менингококки, гораздо реже причиной могут быть пневмококки, стафилококки, стрептококки. Из вирусов — энтеровирусы, герпесвирусы, вирус лихорадки Западного Нила, вирус клещевого или японского энцефалитов. Вторичные менингиты возникают на фоне какого-либо другого воспалительного заболевания, например, пневмонии, синусита и прочих, то есть по сути, это осложнение каких-то других процессов. Они тоже могут быть бактериальными и вирусными. То есть переохлаждение выступает как триггер для осложнений. Сам по себе холод страшен не будет, если человек тепло одет, поэтому шапку все-таки носить надо.

Последствия менингита крайне серьезные, а на начальных стадиях его легко можно перепутать с обычной простудой и сбросить на то, что «всё пройдет само». К сожалению, такие случаи фатальны.

— Мой дядя ковырялся на морозе с машиной, чинил, — рассказывает читатель V1.RU. — Замерз, заболел, думал — простая простуда. Лечился. Ничего не помогало, всё время было очень плохо. Потом выяснилось, что это менингит. Диагностировали поздно. Перевели из ЦРБ в городскую больницу. Не помогло — болел долго, тяжело и с летальным исходом.