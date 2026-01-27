Маскируется под простуду и грипп: в Россию рискует проникнуть неизлечимый вирус

Вирус могут завести в страну туристы Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Несмотря на то, что вспышка смертельного вируса Нипах началась далеко от нас — в Индии, врачи всё равно переживают за его распространение. Заболевание может проникнуть в Россию за счет туристов. Подробнее об опасности инфекции и риске новой пандемии рассказали вирусологи.

Как индийский вирус может попасть в Россию

Вирус Нипах способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания. Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней. Лечения и вакцины от вируса пока нет.

Риск распространения заболевания сводится к тому, что его могут завести в страну обычные туристы. Причем достаточно просто.

«Если человек заболел в Индии, например, за день или два до возвращения, он еще чувствует себя неплохо и в самолете еще может чувствовать себя неплохо, а потом, когда домой прилетит, у него вдруг поднимется температура. Вот таким образом инфекцию можно завезти на территорию России», — сказала специалист в разговоре с РИА Новости.

По словам Компанец, регистрируемые случаи завозной инфекции свидетельствуют о подобном распространении вируса. При этом инкубационный период инфекции может продолжаться два-три дня. Из-за этого сложно понять, что человек уже заразился, так как симптомы могут не проявляться даже в аэропорту.

Симптомы Нипах и чем они опасны

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, при заражении этим вирусом происходит воспаление мозговых оболочек. Кроме того, лекарств и вакцины от этого недуга пока нет. Заболевание лечат симптоматически.

«Летальность после заболевания довольно высокая, в том числе потому, что его еще не научились лечить. Вирус начали фиксировать как отдельное заболевание в конце 90-х. Живет он в Юго-Восточной Азии. Природным очагом являются животные, чаще — летучие мыши», — объяснил врач в разговоре с «АиФ».

Среди ранних симптомов у пациентов наблюдаются:

высокая температура;

головная боль;

ломота в мышцах и слабость;

боль в горле.

Далее вирус поражает нервную систему. По словам Онищенко, в этот момент у человека возникает сильная сонливость, заторможенность, спутанность сознания и судороги. При этом состояние быстро ухудшается, вплоть до комы.

Возможна ли новая пандемия

В России отсутствует естественная среда обитания для данного вируса, так как он передается через крыланов рода Pteropus, известных как «летучие лисицы». Однако риск пандемии всё же существует, отметил доктор Александр Мясников.

Привести к распространению вируса могут завозные случаи инфекции. Они трудно передаются от человека к человеку, но при тесном контакте заражение всё же возможно. Например, если человек будет ухаживать за больным или близко с ним общаться. Кроме того, вирус может передаваться воздушно-капельным путем при непосредственном контакте, что происходит в редких случаях.

Широкому распространению вируса препятствует высокая смертность (50–75%), потому как пациент мгновенно становится тяжело больным и его сразу изолируют от общества. Тем не менее Нипах бросает серьезный вызов для врачей, подчеркнул Мясников в своем Telegram-канале.