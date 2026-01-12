Супербактерия, забытые вирусы и смертоносный грипп в 2026 году: чего ждать и какие есть риски

Грипп считается главным кандидатом на новую пандемию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В этом году в России и в мире основные риски заболеваний будут связаны с уже известными вирусами, инфекциями и их сочетаниями. О том, чего ждать в 2026 году и какие угрозы могут возникнуть, — в материале.

Пандемии и эпидемии в 2026 году

Когда мы говорим о пандемиях и эпидемиях, важно сначала договориться о терминах. Пандемия — это не обязательно новая или особенно смертоносная инфекция. Это ситуация, при которой возбудитель устойчиво передается от человека к человеку и распространяется сразу в нескольких регионах мира. При этом у большинства населения нет сформированного иммунитета к некоторым вирусам, рассказала Городским медиа кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.

«В последние годы само понятие пандемии стало менее однозначным. Мы живем в условиях практически круглогодичной циркуляции респираторных инфекций, а зимний сезон всё чаще сопровождается так называемой тридемией — лидерством гриппа одновременно с другими инфекциями: коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными инфекциями. При этом всё чаще фиксируются сочетанные формы — микст-инфекции, когда у одного пациента одновременно выявляются несколько возбудителей. Это могут быть сочетания вирусов, вирусов и бактерий, например стрептококков, или вирусов с атипичными патогенами, что существенно утяжеляет течение болезни и повышает риск осложнений», — отметила эксперт.

Грипп

Главным кандидатом среди болезней, из-за которых может начаться новая пандемия, считается грипп. В его случае есть риск заражения двумя инфекциями одновременно.

Гонконгский грипп

Врачи предупреждают, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов.

Гонконгский грипп — это заболевание, вызванное вирусом гриппа А подтипа H3N2. Название штамм получил после первой крупной вспышки, которая произошла в Гонконге в 1968 году.

Вирусолог объяснил такую тенденцию тем, что в период праздников люди не ходят на работу, в основном находятся дома и сильно снижают число контактов с другими людьми. Однако после выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает.

Нетесов добавил, что заболевание являлось доминирующим вариантом вируса гриппа и в эпидемическом сезоне 2023/2024. В настоящее время вирус неожиданно эволюционировал по двум основным направлениям, а вакцину сделали только против одного субварианта. Вирусолог подчеркнул, что это повлияло на эффективность вакцинации против него.

Врач Станкевич тоже отмечает, что грипп остается одним из ключевых сезонных факторов, причем традиционно сначала доминируют штаммы типа А, а ближе к концу зимы возрастет доля гриппа В.

Симптомы гонконгского гриппа

Без консультации с врачом легко спутать H3N2 с другими респираторными инфекциями. Вот основные симптомы гонконгского гриппа, о которых стоит знать каждому:

озноб;

высокая температура;

выраженные боли в мышцах;

сухой кашель, першение в горле;

головная боль и головокружение;

слабость, сонливость;

реже тошнота и диарея (в основном у детей).

Осложнения

У людей из групп риска выше вероятность развития тяжелого течения болезни, осложнений и даже летального исхода. К таким группам относятся пожилые люди (в возрасте старше 65 лет), дети до пяти лет, беременные женщины, а также пациенты с диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких.

Среди осложнений встречаются:

бактериальная пневмония;

синусит (гайморит) — воспаление придаточных пазух;

обострение хронических заболеваний;

поражения сердца и нервной системы.

«Пандемия гриппа будет, вопрос — когда она будет и насколько интенсивной. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) (гонконгский грипп), который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5», — сказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Птичий грипп

Пока птичий грипп не приобрел способность эффективно передаваться от человека к человеку, пандемического сценария удается избежать. Но вирус активно мутирует и уже научился передаваться между млекопитающими и от млекопитающих к человеку.

Станкевич считает, что, если в результате дальнейших изменений он станет устойчиво передаваться между людьми, это может привести к масштабной эпидемиологической угрозе. По словам кандидата медицинских наук Николая Крючкова, заболевание является кандидатом номер один в качестве источника будущей пандемии и скорее всего это произойдет в ближайшие пять лет.

«Речь идет о серотипе H5N1, но может быть какой-то из серотипов группы H7 или H9 тоже вполне может быть. То есть птичий грипп — это номер один в среднесрочной перспективе, даже не в долгосрочной», — отметил Крючков.

Врачи рекомендуют соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться, чтобы избежать заражения.

Коинфекция и ОРВИ

Помимо гриппа, пациенты часто сталкиваются с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Возможно даже одновременное заражение двумя вирусами сразу. Однако это случается не часто, уточнил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

«Коинфекция — очень редкий, но встречающийся процесс. Как правило, иммунный ответ на заражение одним возбудителем блокирует возможность инфицироваться другим патогеном», — пояснил Коновалов.

Коинфекция — это одновременное заражение организма двумя или более различными патогенами (вирусами, бактериями, гельминтами), что приводит к более сложному течению болезни и взаимодействию возбудителей.

Выраженные вспышки респираторных инфекций обычно возникают в холодный сезон — с конца осени до начала весны. Однако из-за постоянной циркуляции возбудителей границы сезона становятся всё более размытыми. В этих условиях ключевым фактором безопасности становится не попытка «угадать» инфекцию по симптомам, а точная лабораторная диагностика.

«Универсальный диагноз „ОРВИ“ не должен применяться в 21-м веке, поскольку он не отражает реальное многообразие возбудителей и может приводить к ошибкам в лечении с серьезными последствиями. Только точное понимание того, с каким именно патогеном мы имеем дело, позволяет выбрать правильную тактику терапии и снизить риск тяжелых осложнений», — подчеркнула врач Станкевич.

Она добавила, что быстро и эффективно ответить на вопрос о конкретном возбудителе инфекционного процесса возможно только с использованием современного арсенала лабораторных методов. Уже доступны исследования молекулярно-генетическим методом, в которых одновременно тестируется более 20 патогенов. В короткие сроки врач имеет информацию, которая позволит действовать прицельно для каждого конкретного пациента.

Коронавирус

Однозначно предсказать, что будет с коронавирусом в 2026 году, нельзя. Эксперты предполагали, что зимой этого года может начаться еще одна волна заболеваемости, что связано с появлением новых штаммов и ослаблением коллективного иммунитета. С другой стороны, вероятность возникновения пандемии коронавируса мала, так как вирус-возбудитель теряет свою патогенность.

«Коронавирус продолжит циркулировать в популяции, формируя новые варианты, но его эволюция, как показывает практика, идет в сторону большей заразности и меньшей летальности», — отметила Станкевич.

Симптомы у коронавируса могут быть самыми разными, и их спектр довольно широкий. По словам Крючкова, заболевание может протекать как в легкой, так и в крайне тяжелой форме. И по-прежнему официально регистрируются летальные исходы.

Супербактерии

Помимо вирусов, всё большую обеспокоенность специалистов вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Массовое и неприцельное применение антибиотиков в предыдущие годы, особенно в период пандемии COVID-19, создало условия для формирования устойчивых штаммов бактерий.

«В микробиологическом сообществе уже несколько лет обсуждается риск появления так называемых супербактерий, устойчивых к большинству существующих антибактериальных препаратов. Недооцененной угрозой остаются и грибковые инфекции — их распространенность растет, при этом диагностика остается сложной, а выбор эффективных противогрибковых препаратов ограничен. К сожалению, грибковые инфекции — это то, что часто игнорируют при заказе лабораторных исследований», — пояснила Станкевич.

«Забытые» заболевания

Отдельную группу рисков составляют «забытые» управляемые инфекции — корь , коклюш , туберкулез , краснуха , вирусные гепатиты , вирус варицелла-зостер , паротит . При снижении охвата вакцинацией и активных миграционных процессах эти заболевания вновь начинают циркулировать даже в регионах, где ранее эпидемиологическая ситуация считалась благополучной.

К сожалению, недостаточная вакцинация не позволяет нам забыть и про энцефалиты и менингиты , которые могут иметь как вирусную, так и бактериальную природу.

Другие инфекции и вирусы

Сегодня специалисты всё чаще говорят не столько о «новых пандемиях», сколько об эмерджентных инфекциях — заболеваниях, которые меняют свое поведение, географию или клиническую значимость. Это могут быть как новые возбудители, так и давно известные инфекции, которые начинают играть более заметную роль в эпидемиологической картине.

«Это может быть давно известный микроорганизм, но с новыми опасными свойствами мультирезистентности к антибиотикам. К таким угрозам относятся в том числе бактериальные инфекции, такие как Helicobacter pylori и туберкулез , а также заболевания, для которых на сегодняшний день не существует вакцин или универсальных средств профилактики, включая ВИЧ-инфекцию , боррелиоз и ряд вирусных геморрагических лихорадок», — подчеркнула Станкевич.

Кроме того, существенную роль продолжают играть и другие респираторные вирусы:

риновирусы;

респираторно-синцитиальный вирус;

метапневмовирус;

вирус Коксаки;

корь.

Отдельного внимания заслуживают атипичные бактериальные инфекции, такие как микоплазменная и хламидийная пневмония . Они всё чаще выявляются на фоне вирусных заболеваний и нередко становятся причиной тяжелых, в том числе двусторонних, пневмоний.

«Микоплазма сидит в каждом человеке и не беспокоит хозяина. Но когда организм дает „слабину“ — переохладится или испытает какой-то стресс, то она поднимает свою страшную голову. Человек начинает страдать», — говорит главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова.