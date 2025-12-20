Из-за чего может начаться следующая пандемия: врачи просят снова надеть маски

Как при COVID уже не будет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Пандемия гриппа будет, вопрос, когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5», — сказала Малинникова.

По ее словам, за ними ведется особое наблюдение. Чтобы избежать заражения, врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться.

«Сегодня вакцинация обязательна для всех, а современные вакцины позволяют прививать беременных, маленьких детей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными иммунодефицитами. Всё это позволяет нам создавать ту иммунную прослойку, которая не дает все-таки вирусу активизироваться и произвести пандемию», — объяснила в беседе с ТАСС вирусолог.

Однако не стоит ожидать, что распространение гонконгского гриппа пойдет по сценарию коронавируса, считает директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Безусловно, быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников. Однако с точки зрения эпидемиологии и истории медицины оснований для того, чтобы мы опасались повторения сценария ковида, на данный момент нет», — сказала эксперт в разговоре с агентством.

Наибольшую опасность представляют вирусы, с которыми человечество встречается впервые, как было в случае пандемии коронавирусной инфекции, добавила Вахрушева.

По данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тысяч населения.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако большинство случаев являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализаций с гриппом и ОРВИ остается низкой — 1,8%.