Врач рассказала, при каких условиях можно прожить до 120 лет. Это доступно каждому?

По словам врача, очень важно внимательно следить за своим здоровьем Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Продолжительности жизни в 120 лет возможно достичь уже сейчас. Об этом заявила главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская.

По словам медика, основная причина увеличения продолжительности жизни — регулярная диспансеризация.

«Раннее выявление онкологии — и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Всё зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», — отметила Ржевская.

Как уточнила врач, для долголетия необходимо правильно питаться, следить за здоровьем и проходить диспансеризацию регулярно, а не в последний момент, уже в запущенном состоянии. Также человеку нужно знать свои «критические точки», пишет ТАСС.

«Надо знать свою наследственность, какие заболевания были у вас в роду. Даже не надо генетический паспорт делать. Просто нужно вспомнить, у мамы, у папы спросить, от чего бабушка умерла, от чего дедушка, прадедушка. Это же элементарно. Когда знаешь, какие заболевания были в роду, ты уже знаешь — мне надо вот это и вот это проверять», — объяснила Ржевская.

По ее словам, при внимательном отношении к здоровью можно прожить больше 100 лет или даже дожить до 120 лет.