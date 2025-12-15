«Кассир получает больше». Крик души врача, которая отучилась и пришла на отработку в городскую поликлинику

Екатерина пришла в поликлинику с горящими глазами, а теперь мечтает уволиться Источник: shchegoleva.kate / Instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Екатерина Щеголева — молодой педиатр. Она отучилась на врача в Уральском государственном медицинском университете в Екатеринбурге, а теперь вернулась в родной Курган, чтобы отработать три года по целевому договору. Начинающий медик говорит, что пришла в поликлинику в сентябре с горящими глазами, но сразу столкнулась с жестокой реальностью. С чем именно, Екатерина рассказала E1.RU.

В своих соцсетях Екатерина выложила видео, в котором говорит, что принимает по 50–70 пациентов за три часа, но при этом ее зарплата не покрывает даже базовых потребностей.

Это видео Екатерины собрало сотни тысяч просмотров и вызывало резонанс Источник: shchegoleva.kate / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Куча ответственности за копеечную зарплату. Стыдно сказать, но кассир зарабатывает больше. Все кричат о нехватке врачей, особенно в Курганской области. Нас зовут работать в первичное звено, обещают поддержку (не только психологическую). Но на деле мы получаем стресс, нагрузку, негатив вместо реальных привилегий или хотя бы достойной заработной платы. И возникает вопрос: а стоило ли отдавать лучшие годы ради этого? Я всё еще верю в профессию, но система должна меняться. Это мой крик души, о котором я уже не могу молчать», — отметила педиатр в ролике.

В день Екатерина принимает от 40 до 70 пациентов Источник: shchegoleva.kate / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Видео набрало больше 700 тысяч просмотров, и врача после этого даже пригласили на разговор в областной департамент здравоохранения.

«Первое — это огромнейший поток пациентов. В теории на первичного пациента выделяется 15 минут, на повторного — 12 минут. Так как у меня 3 часа длится прием, соответственно, я могу принять не более 12–15 пациентов. А приходится принимать в 4–6 раз больше, потому что образуются две очереди: по записи и живая. И отказать я пациенту в медицинской помощи не могу, и сама заведующая говорит: „Принимайте, пока не примете всех“ — и никого не волнует, сколько выделяется времени врачу на прием», — объяснила Екатерина в разговоре с Е1.RU.

В такие моменты мне страшно, я всегда переживаю после приема и думаю: а вдруг я упустила что-то серьезное? А вдруг недоглядела у кого-нибудь что-нибудь? При таком потоке глаз замыливается, тем более у молодого врача. Екатерина Щеголева врач-педиатр

«Второе — конечно, заработная плата. В моем случае, я как только устроилась, почти месяц работала на две ставки (у меня было два участка), и получила я 35 тысяч рублей. Честно, хотелось сразу же уволиться, но благодаря моему видео, которое произвело в регионе общественный резонанс, сейчас у меня зарплата гораздо выше. Меня вызывали в Департамент здравоохранения Курганской области из-за видео, уточняли нюансы и обещали разобраться, что и произошло», — добавила врач.

Также Екатерину из-за ролика вызывали замы главврача и сам главврач. Начальство сделало предупреждение, чтобы педиатр была осторожнее в высказываниях и не снимала видео в стенах поликлиники. Также ей намекнули, что выкладывала ролик Екатерина в запрещенной соцсети, а потому ее могут «слить силовикам».

«Ну и третье — это то, что есть родители пациентов, которые говорят, что раз я молодая и работаю в поликлинике „без году неделя“, то я ничего не знаю. Многие позволяют себе хамить, оскорблять и выражаться нецензурной бранью. Это конечно, очень энергозатратно», — добавила врач.

Сейчас я стала понимать, почему все бегут из бюджетных медицинских учреждений. Не хватает человеческих условий, защиты, уважения от пациентов, коллег и руководства. Екатерина Щеголева врач-педиатр

Екатерина отметила, что от увольнения ее удерживает только штраф. Представители руководства поликлиники говорили врачу, что взыскание за расторжение договора о целевом обучении превышает миллион рублей. Теперь медик хочет найти юриста, чтобы разобраться в сумме штрафа, учитывая, что другие выпускники платили меньшую сумму.

«А сейчас с новым законом о целевом обучении я боюсь представить, что чувствуют выпускники и студенты медицинских вузов. Ты вроде бы хочешь делать доброе дело — помогать людям, а по итогу становишься рабом. И непонятно, почему только врачей принудили к обязательной отработке. Видимо, хотели закрыть дыры в медицине, но я уверена, получится наоборот. Лучше бы достойно платили, улучшили условия на рабочем месте и улучшили систему поточности и записи пациентов. Надеждами и призванием не расплатиться за квартиру, бензин, продукты», — считает врач.

Мы уже рассказывали, что с 1 марта практически всех выпускников медицинских университетов обяжут отрабатывать от 1 до 3 лет в госбольнице под руководством опытного куратора. Студенты действительно называли это решение рабством.