«Кассир получает больше». Крик души врача, которая отучилась и пришла на отработку в городскую поликлинику

Екатерина Щеголева — молодой педиатр. Она отучилась на врача в Уральском государственном медицинском университете в Екатеринбурге, а теперь вернулась в родной Курган, чтобы отработать три года по целевому договору. Начинающий медик говорит, что пришла в поликлинику в сентябре с горящими глазами, но сразу столкнулась с жестокой реальностью. С чем именно, Екатерина рассказала E1.RU.
В своих соцсетях Екатерина выложила видео, в котором говорит, что принимает по 50–70 пациентов за три часа, но при этом ее зарплата не покрывает даже базовых потребностей.
«Куча ответственности за копеечную зарплату. Стыдно сказать, но кассир зарабатывает больше. Все кричат о нехватке врачей, особенно в Курганской области. Нас зовут работать в первичное звено, обещают поддержку (не только психологическую). Но на деле мы получаем стресс, нагрузку, негатив вместо реальных привилегий или хотя бы достойной заработной платы. И возникает вопрос: а стоило ли отдавать лучшие годы ради этого? Я всё еще верю в профессию, но система должна меняться. Это мой крик души, о котором я уже не могу молчать», — отметила педиатр в ролике.
Видео набрало больше 700 тысяч просмотров, и врача после этого даже пригласили на разговор в областной департамент здравоохранения.
«Первое — это огромнейший поток пациентов. В теории на первичного пациента выделяется 15 минут, на повторного — 12 минут. Так как у меня 3 часа длится прием, соответственно, я могу принять не более 12–15 пациентов. А приходится принимать в 4–6 раз больше, потому что образуются две очереди: по записи и живая. И отказать я пациенту в медицинской помощи не могу, и сама заведующая говорит: „Принимайте, пока не примете всех“ — и никого не волнует, сколько выделяется времени врачу на прием», — объяснила Екатерина в разговоре с Е1.RU.
В такие моменты мне страшно, я всегда переживаю после приема и думаю: а вдруг я упустила что-то серьезное? А вдруг недоглядела у кого-нибудь что-нибудь? При таком потоке глаз замыливается, тем более у молодого врача.
«Второе — конечно, заработная плата. В моем случае, я как только устроилась, почти месяц работала на две ставки (у меня было два участка), и получила я 35 тысяч рублей. Честно, хотелось сразу же уволиться, но благодаря моему видео, которое произвело в регионе общественный резонанс, сейчас у меня зарплата гораздо выше. Меня вызывали в Департамент здравоохранения Курганской области из-за видео, уточняли нюансы и обещали разобраться, что и произошло», — добавила врач.
Также Екатерину из-за ролика вызывали замы главврача и сам главврач. Начальство сделало предупреждение, чтобы педиатр была осторожнее в высказываниях и не снимала видео в стенах поликлиники. Также ей намекнули, что выкладывала ролик Екатерина в запрещенной соцсети, а потому ее могут «слить силовикам».
«Ну и третье — это то, что есть родители пациентов, которые говорят, что раз я молодая и работаю в поликлинике „без году неделя“, то я ничего не знаю. Многие позволяют себе хамить, оскорблять и выражаться нецензурной бранью. Это конечно, очень энергозатратно», — добавила врач.
Сейчас я стала понимать, почему все бегут из бюджетных медицинских учреждений. Не хватает человеческих условий, защиты, уважения от пациентов, коллег и руководства.
Екатерина отметила, что от увольнения ее удерживает только штраф. Представители руководства поликлиники говорили врачу, что взыскание за расторжение договора о целевом обучении превышает миллион рублей. Теперь медик хочет найти юриста, чтобы разобраться в сумме штрафа, учитывая, что другие выпускники платили меньшую сумму.
«А сейчас с новым законом о целевом обучении я боюсь представить, что чувствуют выпускники и студенты медицинских вузов. Ты вроде бы хочешь делать доброе дело — помогать людям, а по итогу становишься рабом. И непонятно, почему только врачей принудили к обязательной отработке. Видимо, хотели закрыть дыры в медицине, но я уверена, получится наоборот. Лучше бы достойно платили, улучшили условия на рабочем месте и улучшили систему поточности и записи пациентов. Надеждами и призванием не расплатиться за квартиру, бензин, продукты», — считает врач.
Мы уже рассказывали, что с 1 марта практически всех выпускников медицинских университетов обяжут отрабатывать от 1 до 3 лет в госбольнице под руководством опытного куратора. Студенты действительно называли это решение рабством.
