«Возвращение рабства». Студенты-медики пожаловались на новые правила отработки после вуза

С 1 марта 2026 года в России студенты медвузов практически потеряют возможность сразу после университета уходить в частную медицину Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 1 марта практически всем выпускникам предлагается отрабатывать в обязательном порядке от 1 до 3 лет в госбольнице под руководством опытного куратора.

Врач-терапевт и блогер Владимир Нечепорук расспросил студентов медуниверситета, как они относятся к новому закону о наставничестве. Большинство опрошенных оказались недовольны и даже сравнили нововведение с рабством.

Студенты медуниверситета рассказали, что негативно относятся к закону о наставничестве, потому что это обязывает работать в госбольнице Источник: телеграм-канал «Брендмейкер врачей»

Вот некоторые ответы студентов:

«Я считаю, это не совсем правильно».

«Обидно, когда ты платишь большие деньги за обучение, а потом еще отрабатываешь».

«Хочется сразу после шести лет обучения двигаться дальше, а не отрабатывать сначала три года».

«Половина одногруппников и так на целевом».

«Это, по сути, возвращение рабства».

«Есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Плохого, наверное, больше».

«Работать 3 года за 30 тысяч в месяц как-то не очень».

«Я знаю, что ребята с 4–5-го курсов некоторые даже отчисляются».

«Они после окончания вуза не смогут выбрать сами по своему желанию ординатуру и пойти туда, куда они хотят».

«Может, что-то изменится. Надеемся на это».

В обязательной отработке медиков пугает, что им придется трудиться полный день с низкой зарплатой в поликлинике с удвоенной нагрузкой. Но студенты надеются, что закон доработают, снимут обязательство отработки с тех, кто учился платно, и дадут возможность поступать в ординатуру на бюджет без обязательной отработки.

Вероятно, новый закон призван помочь выпускникам медуниверситетов получить богатый практический опыт после выпуска и даже улучшить кадровую ситуацию, но если при этом будут низкие зарплаты и совсем не будет возможности платного обучения в ординатуре, это может отпугнуть часть будущих медиков.

Медицинский обозреватель Ксения Маринина рассказала E1.RU подробно, что же это за поправки, из-за которых так переживают будущие врачи.

Что именно меняет новый закон?

В законе много нюансов, и условия отработок до сих пор уточняются. Например, можно будет работать в частной клинике, которая оказывает часть услуг по системе ОМС. И не обязательно отдуваться весь срок в одной больнице. Выпускник платной или бюджетной формы обучения сможет выбрать медучреждение сам, но только из того перечня, который предоставит Минздрав. Студенты целевой формы обучения самостоятельно определиться с местом работы не смогут, но им не нужно будет проходить наставничество, ведь они и так будут работать в государственной медицине.

Также из нововведений: в ординатуре теперь фактически не будет бюджетных мест, они все будут целевыми. Ординатура нужна, чтобы врач получил узкую специализацию, например хирурга, отоларинголога или уролога. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года. В Госдуме объяснили такие поправки дефицитом кадров в государственных поликлиниках и больницах.

Про студентов-платников конкретики до сих пор нет, но пока никто не снимает с них обязанности пройти наставничество. Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что механизм наставничества на практике не является ни распределением, ни обязательной отработкой.

Наставничество можно не проходить, но будут последствия

На встрече со студентами медуниверситета в Казани Леонов объяснил алгоритм, который позволит легально уйти от так называемого наставничества: нужно пройти повторную первичную аккредитацию через пять лет после выпуска.

По его словам, механизм наставничества — это элемент обучения после ординатуры или после специалитета, чтобы молодые врачи могли перенять опыт старших коллег. Леонов подчеркнул, что после выпуска выбрать место для работы с наставником можно самостоятельно.

«Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения. Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС. Кроме того, наставничество можно будет пройти в разных клиниках: полгода в одной, полгода в другой, например. А на работе с наставником, как и везде, положена заработная плата, а сам наставник получит за это надбавку», — объяснил Сергей Леонов.

Председатель комитета обратил внимание на то, что наставничество не является обязательным и его можно не проходить. В этом случае молодые врачи будут проходить первичную аккредитацию, а не периодическую, пояснил он.

Первичная аккредитация проводится один раз, после получения профессионального образования, подтверждая, что выпускник готов к работе по новой специальности. Периодическая аккредитация проводится каждые 5 лет для уже работающих специалистов, подтверждая их квалификацию и соответствие новым требованиям. Пройти первичную аккредитацию гораздо сложнее: она включает тестирование для оценки теоретических знаний, оценку практических навыков в симулированных условиях и решение ситуационных задач для проверки клинического мышления. Периодическая аккредитация включает оценку портфолио, которое состоит из отчета о профессиональной деятельности, документов о повышении квалификации (не менее 144 часов за 5 лет) и сведений из НМО (непрерывного медицинского образования).

Закон об обязательном наставничестве и отработке в госбольнице пугает студентов тем, что им придется работать за низкую зарплату с удвоенной нагрузкой Источник: Денис Полуэктов / E1.RU

Хочешь быть лором — отработай в селе: что меняется в правилах ординатуры

Еще из нововведений закона — увеличение штрафа для тех целевиков, которые нарушат договор и уйдут раньше, чем отработают. В этом случае выпускник должен будет возместить стоимость обучения в трехкратном размере (включая двукратный штраф). И это особенно сильно беспокоит студентов.

Средняя стоимость года обучения в ординатуре УГМУ, например, — 230 тысяч рублей. То есть, если врач отучился на целевой форме и не смог отработать тот срок и в той больнице, что были прописаны в договоре, он должен будет выплатить около 1 миллиона 300 тысяч рублей (если брать при расчетах средний срок обучения).