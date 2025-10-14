«Живут в ботинках и медленно пожирают стопы»: врач рассказал, кто обитает в нашей обуви и уничтожает ноги

Царство бактерий и грибков процветает в ботинках россиян, агрессивно захватывая новые владения Источник: Мария Романова / Городские медиа

Каждый из нас, утром неохотно поднимаясь с постели, начинает утро с медленного погружения своих стоп в теплые объятия любимых тапочек. Но совершая этот ежеутренний ритуал, он даже не догадывается, что подвергает свое здоровье смертельной опасности. Какие угрозы таятся в темных глубинах тапок, кроссовок и ботинок, рассказала V1.RU участник проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов» врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина.

Не носите чужих тапок — останетесь без мяса на пальцах

Во время ремонта в новой квартире Светлана часто ходила по засыпанным побелкой и строительным мусором комнатам в шлепках своего отца. В эти моменты она не вспоминала, что пожилой мужчина много лет страдал от жуткой инфекции, практически превратившей его ногти на ногах в труху.

— Я совершенно не подумала об этом, когда надела его тапки, — сокрушается раздосадованная женщина. — Конечно же, я заразилась грибком. Прошло уже 13 лет, а я всё еще пытаюсь вылечить эту заразу. Капли от микоза совершенно не помогают. Несколько раз мне вырезали ноготь до самого мяса — наступать на ногу было почти невозможно, так сильно болели пальцы. После операции становилось лучше. Вроде рос здоровый ноготь, но потом грибок возвращался снова. Так мы с ним с тех пор и живем…

Осторожно! Вашу обувь захватили одноклеточные футфетишисты

По словам врачей, необузданная флора ботинка может превратить жизнь любого человека в настоящее испытание.

— В обуви могут жить и размножаться разного рода микроорганизмы. В первую очередь — споры грибов-дерматофитов, как правило, это грибы рода трихофитон и, несколько реже, плесневые грибы, которые, к слову, есть везде в окружающем пространстве, например в траве и почве, — говорит доктор Марина Шишкина. — Указанные возбудители вызывают грибковые заболевания кожи стопы и ногтей. В случае отсутствия лечения болезнь может поражать и другие участки кожи на теле. Еще в обуви могут жить бактерии: золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, протей и даже синегнойная палочка.

Все эти бактерии при попадании в организм могут вызвать самые разные заболевания дыхательной системы, органов ЖКТ и мочевыводящих путей. Однако доктор уверяет, что в ботинках или старых кроссовках без контакта с кожей человека и подпитки влагой потных стоп бактерии в активном состоянии долго прожить не смогут.

Тем не менее Марина Шишкина говорит, что микроорганизмы могут довольно длительное время прекрасно сохраняться в споровом состоянии, облюбовав стенки обуви. Бактерии и споры грибков покрываются плотной оболочкой, которая делает их устойчивыми к фактору внешней среды — в таком виде они прекрасно переносят период «спячки».

При благоприятных условиях, например в теплое время года, когда человек часто носит обувь и стопа активно потеет, бактерии могут проснуться и напасть на беззащитную ногу человека.

От мелкой трещинки до гнойного сепсиса — всего один шаг

Разбушевавшиеся бактерии и грибки атакуют стопы горожан, экспансируя их кожные эпителии и ногтевые структуры, нередко приводя здоровье владельца стоп к суровым последствиям.

— В ряде случаев микробная инфекция присоединяется к существующим дерматозам на стопе, усугубляя течение этих заболеваний кожи, — говорит Марина Шишкина. — Такими заболеваниями могут быть псориаз, экзема, красный плоский лишай и другие. Например, часто при экземе в области стопы: зуд, воспаление, окклюзия, то есть закрытое пространство в обуви быстро приводит к присоединению стрепто-стафилококковой инфекции и усилению симптомов. Но при здоровой коже стопы и ногтевом аппарате есть устойчивость к присоединению инфекции и риск заражения от обуви снижается.

Инфекция в обуви может быть смертельно опасна. Пациентам, страдающим тяжелой формой сахарного диабета, грибок или бактерии, попавшие в микротрещину или другое повреждение кожи, угрожают большими проблемами.

— У пациентов с серьезным декомпенсированным, то есть неконтролируемым, состоянием сахарного диабета начинается нарушение иннервации, нарушение кровоснабжения конечностей в области стопы. Трофические нарушения там всегда выражены истончением кожи и постоянным ее травмированием: на стопе очень быстро формируются микротравмы и трещинки. У пациентов с сахарным диабетом с большим стажем, как правило, низкая устойчивость к грибковой и бактериальной инфекции. Самым страшным последствием для них становится развитие гнойного процесса, гнойного поражения на коже стопы вплоть до септического состояния, когда бактерии попадают в кровь и внутренние органы. Человек может умереть.

Плесень в обуви не развивается и не размножается, но если у человека есть грибковая инфекция стопы и ногтей, то элементы гриба всегда остаются на обуви и могут служить источником инфицирования других людей, особенно пожилых, при ношении общей обуви.

Стопа рассыплется в труху

Агрессивный грибок способен в буквальном смысле съесть кожу и ногти на ноге человека. Поражение стопы микозом — тяжелый и крайне неприятный процесс:

— Если происходит заселение грибком ногтевой пластины, то вначале она меняет цвет с наружного края. Постепенно эта зона изменения цвета увеличивается и захватывает весь ноготь, — рассказывает доктор Марина Шишкина. — Далее ноготь меняет структуру, утолщается, формируется крошащаяся масса под ногтем — она называется подногтевой гиперкератоз. Есть разные формы микоза — с утолщением или, наоборот, с атрофией и истончением ногтя. В некоторых случаях ноготь может и просто отпасть. От стопы микоз распространяется выше и заражает другие участки кожи тела.

Грибковая инфекция очень быстро распространяется, а чтобы заразиться микозом, достаточно просто примерить чужие туфли.

— Чаще всего пациенты заражаются от родственников, но также могут подхватить инфекцию и от чужих людей. Ношение носков, скорее всего, убережет от заражения при слабо выраженных проявлениях грибковой инфекции. Однако если у зараженного грибком хозяина обуви стопа уже крошится, мокнет, и обувь с внутренней стороны полностью, скажем так, пропиталась этим сочащимся из ноги экссудатом, перемешанным с мелкой пылью, которая сформировалась из-за кератоза, — носок уже не спасет, — говорит Марина Шишкина. — Плетение ткани носка недостаточно плотное, плюс ткань, как правило, на ноге несколько растягивается, поэтому жидкость и пыль могут проступить через ткань и получить контакт к коже. Риск заражения в этом случае есть.

Потные ножки расскажут о вашем диагнозе

Ботинки, туфли, кроссовки и другие предметы, надеваемые людьми на ноги, нередко источают удушливое зловонье, отравляющее жизнь миллионам людей по всему земному шару. Почему запах из обуви может стать тревожным звоночком, рассказал врач.

— Запах из обуви, как правило, говорит о гиперактивности бактериальной флоры или присоединении к коже грибковой флоры, — объясняет доктор Марина Шишкина. — Причем усугубляют этот процесс некоторые предрасполагающие факторы:

повышенная потливость стоп;

сопутствующие эндокринные заболевания;

и некоторые заболевания, связанные с обменом веществ.

— Например, если от человека пахнет ацетоном, у него может быть нелеченый или даже не диагностированный сахарный диабет, — говорит доктор. — Если запах аммиака, то это может быть признаком заболевания почек. А если это такой мышиный запах, то это запах пациентов с фенилкетонурией.

Правила гигиены

Чтобы сохранить здоровье своих стоп и уберечь их от одноклеточных узурпаторов, врач-дерматолог Марина Шишкина советует соблюдать простые, но необходимые правила личной гигиены и общественной безопасности: