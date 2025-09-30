«Осложнениями станут отит, синусит и пневмония»: в России резко растет число заболевших опасными вирусами

Заболел сам — зарази и коллегу! Источник: Мария Романова / Городские медиа

Кашель, насморк, легкая температура — классические симптомы простуды и острых вирусных заболеваний, число которых резко выросло за эту неделю по стране. Большинство не обращают на них никакого внимания и продолжают работать, как ни в чем не бывало. Однако один и тот же возбудитель вируса может по-разному влиять на людей: у кого-то недомогание длиной в несколько дней, а кто-то отправится в больницу с серьезными осложнениями. О том, почему так важно лечиться от острых респираторных заболеваний и не заражать окружающих, рассказала нашим коллегам из V1.RU эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов» и заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Болеть одному и не заразить других? Скучно…

С острой проблемой чихающих, кашляющих и брызжущих вирусоносной слюной коллег столкнулась офисная сотрудница Ксения. Она возмущена тем, что простывшие соседи по кабинету недобросовестно относятся к сохранению «здоровья коллектива» и явно чихать хотели на ее здоровье.

— Почему вообще люди думают, что это нормально — ходить на работу, хмуро кашляя и заражая остальных? Я спросила об этом своего начальника, на что он сказал: «Настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда ему начинает мешать торчащее из спины копье». Я вообще не против: хотите болеть и страдать — пожалуйста. Но это же самый настоящий рассадник вирусов, который цепляет других сотрудников! Это уже не позиция «я крутой мужик, мне всё нипочем», а «мне плевать на всех, и у меня нет совести». Допустим у тебя просто кашель и насморк, а твой коллега заразится, и у него начнется уже температура под сорок и какой-нибудь бронхит, а то и коронавирус, пневмония и смерть до зарплаты!

При этом, по данным Роспотребнадзора, с начала сентября случился сезонный подъем заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах населения. Еженедельный прирост заболеваемости — 33%. Самые распространенные заболевания из группы ОРВИ — это риновирус, COVID-19 и парагрипп.

Ты — источник болезни для окружающих

Эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов», заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская уверена, что заболевший ОРВИ сотрудник может легко вывести из строя целый коллектив. Причем симптоматика болезни может отличаться, но возбудитель у нее будет один.

— Простудные заболевания — это название, которое мы используем в обиходе, но на самом деле это острые респираторные вирусные инфекции, — объяснила специалист. — Раз это инфекции, то они вызываются возбудителями, которые легко передаются воздушно-капельным путем — при чихании, при кашле, при разговоре. Поэтому любой человек, который болеет ОРВИ, является источником инфекции и может заражать других людей.

Острые респираторные вирусные инфекции, или ОРВИ — название, к которому все привыкли, на самом деле является целой группой заболеваний, которые могут быть гораздо страшнее, чем банальные кашель и насморк.

— ОРВИ включают и такие серьезные заболевания, как COVID-19 и грипп. Даже те заболевания, которые мы считаем не очень опасными, вроде риновирусной инфекции, чреваты осложнениями, — предупредила Ольга Чернявская. — Даже из самой легко протекающей болезни может развиться синусит, отит, и я даже не говорю про другие заболевания, которые поражают нижние отделы дыхательных путей. Это и респираторно-синцитиальная инфекция, и метапневмовирусная инфекция. Поэтому, конечно же, человек должен ответственнее относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

Обязательно лечиться, но только дома

Инфекционист отметила: любая болезнь требует лечения, даже если кажется, что она несерьезная.

— Даже если сразу начать принимать противовирусные препараты, вирусы мгновенно никуда не денутся. Во время болезни необходимо обращаться к врачу, брать листок нетрудоспособности и, соответственно, лечиться тем, что назначит доктор, — рассказывает Ольга Чернявская. — Лечение обязательно включает противовирусные и патогенетические препараты, которые позволяют нормализовать нарушения, возникающие в организме в ответ на попадание возбудителей.

Однако не все считают необходимым уходить на больничный и лечиться дома. Вместо этого многие предпочитают продолжать ходить на работу, как ни в чем не бывало.

— Почему люди иногда не уходят на больничный? Это объяснимо. Все должны выполнять определенный объем работы. Без некоторых сотрудников действительно очень трудно справиться, но нужно находить какие-то решения. В коллективе кто-то может заменить, а если нет, то придется смириться с тем, что объем работы увеличится после выхода с больничного листа. Но нужно думать и о окружающих, и о себе, думать о возможных последствиях, об осложнениях. Да, у кого-то болезнь может и в легкой форме протекать, но у кого-то — в тяжелой. Могут осложниться или обостриться хронические сопутствующие заболевания. Поэтому и нельзя, чтобы люди больными ходили на работу.

В острый период заболевания нужно изолироваться, в том числе дома. По крайней мере использовать отдельные полотенца, посуду и прочее. Ольга Чернявская эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов» и заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ

У кого-то кашель и насморк, а у кого-то — вплоть до госпитализации

Как объясняет специалист, на развитие заболевания влияет множество факторов. Кто-то может переболеть пару дней с насморком и кашлем, а кому-то тот же возбудитель преподнесет осложнения.

— Всё зависит от преморбидного фона, то есть состояния организма, которое было до болезни. Если человек страдает хроническими заболеваниями, то он находится в группе риска. Беременные женщины тоже в группе риска, у них может тяжелее заболевание протекать, чем у других. Влияет и общее состояние иммунитета, и сопутствующие заболевания, и то, какой именно возбудитель вызвал процесс. Какие-то поражают высокие отделы дыхательных путей — та же риновирусная инфекция. А какие-то поражают легкие и бронхи. Молодой и здоровый 25−30-летний человек, может, и без осложнений всё перенесет, а кто-то с сахарным диабетом или с ожирением может в больницу попасть. И это хорошо еще, если он своевременно обратится и его начнут лечить. А так может всё печально закончиться, с серьезными осложнениями.

Эксперт также пояснила, какая разница есть между заболеваниями у мужчин и женщин.

— У женщин подверженность вирусам зависит даже от ее цикла. В какой-то период она менее подвержена, а в какой-то более уязвима в связи с гормональными изменениями в организме просто на фоне ее репродуктивной функции. Нельзя сказать, что женщины будут тяжелее переносить, бывает по-всякому. Если мужчина физически тяжело работает или у него случилась стрессовая ситуация, болезнь тоже может протекать с осложнениями. Организм отреагирует по-другому. И нельзя сказать, что у женщины будет легче или тяжелее, а у мужчины наоборот.

Всё непредсказуемо, в этом-то и опасность. Мы никогда не можем знать точно, что болезнь пройдет легко. Ольга Чернявская эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов» и заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ

Для того чтобы обезопасить себя, инфекционист Ольга Чернявская настоятельно советует обращаться к специалистам и делать профилактические прививки.

— Сейчас проходит вакцинальная кампания, и крайне желательно привиться от гриппа. Мы, может, беспечно к этому относимся, пока нас не коснется. Вакцинация делается бесплатно, и почему-то многие игнорируют такую замечательную возможность. Да, это не защитит от всех ОРВИ, потому что иммунитет после вакцинации строго типоспецифичен, но хотя бы от гриппа будет защита. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, какие штаммы будут циркулировать в этом году в Северном и Южном полушариях — на основе этого и содаются вакцины. Каждый год они могут немножко меняться в зависимости от того, какой прогноз. Сейчас самое время привиться, пока еще тепло, пока не так болеют люди. Отдельные случаи заболевания, конечно, всё равно будут, особенно у непривитых. Но, по крайней мере, мы можем избежать эпидемии.