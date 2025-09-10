«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море

Надо увидеть море, но при этом не умереть Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Прожить жизнь и не увидеть море: казалось бы, что может быть хуже? Однако много людей к морю равнодушны. Но, чтобы заявлять об этом, на побережье хотя бы раз надо побывать. Статистика гласит, что более 50% работающих россиян никогда не были на море. Почему так? Ведь есть варианты бюджетного отдыха, значит, дело не только в деньгах. Семейный системный психотерапевт, психолог Лариса Паркина объясняет, почему отсутствие тяги к морю — это нелюбовь к себе и отсутствие заботы.

Лариса Беляева (Паркина)

— Тема с морями, мне кажется, связана с нашим полным отсутствием культуры отдыха в России, — считает психолог. — Ну, во-первых, у нас достаточно тяжелая история. Все эти «кому на Руси жить хорошо», «мы до смерти работаем, до полусмерти пьем» — происходят в прямом смысле слова. По сей день люди умудряются работать и гордиться тем, что они работают с температурой, с давлением и так далее, игнорируя свое здоровье. Потому как в стране часто были тяжелые времена, когда нужно было очень много трудиться, в послевоенное время восстанавливать страну.

Люди вообще привыкли к тому, что «труд облагораживает человека» и, естественно, что это выгодно транслировать. Причем труд может быть даже не за деньги, а во благо страны, например. Трудиться больше, чем нужно, как стахановцы, — это гордо. Поэтому культуры отдыха у нас действительно нет. Это же наши люди, пенсионеры часто говорят: «В гробу отдохнем».

«Лучше бы посуду помыл»

Однажды на групповой работе я задала людям вопрос, кого в детстве хвалили за то, что он хорошо отдохнул. Понятно, что хвалят за уроки, домашние дела, ещё что-то, но хвалили ли кого-то за то, что он хорошо отдохнул? Понятное дело, что подняло руку ноль людей, и сколько я ни спрашивала, ни задавала людям такой вопрос, никого никогда за это не хвалили. Всех с детства хвалят за то, что он сделал что-то якобы общественно полезное. Если ты учился, если ты сидел с головной болью до ночи, не выспался и готовился к контрольной работе, тебе скажут: «Ты молодец». Если сделал 25 дел за день, тоже. И, соответственно, родители такие же. Из этого вытекает, что, когда ребенку не хватает родительской любви, он начинает охотиться за одобрением. За что его будут одобрять, то он и будет делать, то есть трудиться.

Трудоголизм — социально одобряемый вид зависимости, несмотря на то, что эта зависимость убивает огромное количество людей регулярно. Люди не отдыхают, живут в бешеном ритме. Если взять прошлое поколение бабушек, советских женщин, мужчин, то они вообще не умеют останавливаться, много на себя берут, всё время что-то делают, как раньше было, «отдых — это смена вида деятельности». То есть если с работы пришли, то это сразу какие-то домашние дела, мама на кухне, потом готовить с ребенком что-то к школе и так далее.

Всех приучали с детства, что «сделай дело, гуляй смело», а дела-то не заканчиваются. И смело гулять не получается. Соответственно, люди себе отдыхать не разрешают. Как только они становятся взрослыми, включается у каждого внутренний критик, который всегда говорит голосом наших родителей или значимых взрослых, бабушек, дедушек. Когда такой человек поработал и ложится отдохнуть, его внутренний голос начинает говорить: «А что ты лежишь? А лучше бы посуду помыл. Шкаф разобрал, полочку в ванной прикрутил. Лучше бы пошёл и что-то сделал. Да лучше бы книжку почитал!» Он никогда не отключается и начинает толкать на какую-то деятельность. В итоге человек вместо того, чтобы спокойно отдохнуть, сливает весь свой ресурс на чувство вины за то, что он отдыхает. Поэтому русская народная традиция — это отдыхать либо в болезни, либо с чувством вины. Поскольку болезнь — уважительная причина, это не просто я лежу и расслабляюсь, а физически не могу встать, я болею.

Это неумение отдыхать и трудоголизм, то, что некоторые считают героизмом, — на самом деле вариант суицидального поведения и агрессии, направленной на себя. «Я себя не люблю», «я себе не даю отдыхать», «я себе всегда говорю, что ты не заслужил», «я себе всегда говорю, что зачем тратить на себя деньги». Ни у кого не возникает чувства вины за то, что ты себя эксплуатируешь годами на работе, зарабатываешь деньги, но не тратишь их на себя.

Как заработать гипертонию

Прошлые поколения, которые жили тяжело, передают нам миф выживальщиков: «Не жили богато, нечего и начинать», «Больших денег можно заработать только большим трудом», «Ничего в жизни не дается легко». Хотя предков в живых уже нет, но есть ощущение, что если мы сейчас будем хорошо жить, то их предадим. Это называется лояльностью к роду, то есть мы стараемся доказать, что мы с вами лояльны и уважаем ваши жертвы, в которых вы жили, а значит, тоже не будем разрешать себе наслаждаться жизнью.

Еще один интересный момент, у трудоголиков всегда есть тревожность. Это такое хроническое состояние, из-за того, что они постоянно что-то делают, они никогда не могут остановиться, не могут заглянуть вглубь себя, посмотреть на свои чувства, понять, что происходит, чем они довольны, чем недовольны, что они хотят. Из-за этого тревожность растет дальше. Человек начинает двигаться ещё быстрее и брать на себя ещё больше всяких обязанностей, возникает замкнутый круг.

Чем больше я делаю дел, тем меньше у меня ресурс, тем больше у меня тревожность, чем больше у меня тревожность, тем меньше я могу остановиться и отдохнуть, потому что у меня всё дёргается, и я себя ругаю и виню. Чем меньше я отдыхаю, тем снова у меня меньше ресурса и снова выше тревожность, то есть это как белка в колесе в прямом смысле этого слова. А это колесо всё разгоняется и разгоняется, пока не начнёт сдавать уже организм.

Кстати, гипертония входит в список психосоматических заболеваний, в так называемую чикагскую семёрку, считается, что одна из причин гипертонии — это конфликт «хочу и должен», как раз то, что свойственно трудоголикам. Потому что людей, которые не могут дать себе то, что хотят, в кровать насильно укладывает давление. Тогда у них уже нет возможности набрать на себя кучу всяких дел и задач, они вынуждены лежать и беречь себя.

Поэтому, пока мы не пересмотрим эту жизнь и не начнём растить детей с заботой о себе, количество людей, которые не видели море, будет множиться. И дело не в море, а в отношении к себе. Всё изменится, когда мы начнём и себя и будем детей хвалить за бережное отношение к себе, когда перестанем считать, что превозмогать постоянно и много трудиться — это героизм. Чаще всего это не героизм, это аутоагрессивное, самоуничтожающее поведение, которого нужно избегать. Это не прекрасно, это ужасно.

Мы должны прийти к бережному отношению к себе, к любви к себе, вырастить новые поколения с учетом этих прошлых ошибок, чтобы научиться не выживать, а жить и позволить себе исполнить все свои мечты, желания и моря.