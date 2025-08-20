«Человек может болеть десятилетиями»: инфекционист предупреждает любителей речной рыбы о риске заражения паразитами

Любители речных морепродуктов под угрозой в первую очередь Источник: Мария Романова / V1.RU

Икра, суши, вяленая, сушеная или просто недостаточно прожаренная рыба могут привести к заражению опаснейшими паразитами. Активно размножающиеся плоские черви незаметно поселяются в организме, таясь в нем долгие годы, а затем внезапно вызывают острый процесс заболевания, излечиться от которого крайне тяжело. Об опасности описторхоза нашим коллегам из V1.RU рассказала кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолГМУ Ольга Чернявская.

«Черви и так могут быть уже внутри нас»

По словам Ольги Чернявской, описторхоз — это паразитарное заболевание, встречающееся в регионах, где речная рыба является частым блюдом на обеденном столе.

Чтобы попасть к человеку, паразит меняет огромное количество хозяев Источник: Мария Романова / V1.RU

— Описторхоз — это природно-очаговый пероральный зооантропонозный биогельминтоз. Природно-очаговые заболевания встречаются на определенных территориях, — рассказывает Ольга Чернявская. — Речная рыба может быть поражена возбудителем описторхоза, а наши жители охотно употребляют ее в пищу. И если рыба плохо проварена, прожарена или если это икра домашнего приготовления, то есть риск заразиться. К биогельминтозам же этот паразитоз относится потому, что в жизненном цикле гельминта есть смена хозяев.

Наиболее опасны блюда, в составе которых есть сырая речная рыба. Эксперт приводит в пример северную строганину или корейское хе. Заражены описторхозом от такой регулярной трапезы порядка 80% человек, потреблявших такую пищу.

Паразит меняет хозяев на протяжении жизни. Начиная с яиц, содержащих личинку, которые источники инвазии с фекалиями выделяют в окружающую среду, затем из яиц личинки проделывают путь по промежуточным хозяевам, пока в конечном итоге опять не окажутся в организме животного или человека.

— Гельминты циркулируют в природе между окончательными хозяевами, которыми являются рыбоядные животные, такие как кошки, песцы и лисы — это основные источники инвазии, но может быть и человек, — продолжила инфекционист. — В целом люди не нужны паразиту, чтобы сохранить себя как биологический вид, но мы ему тоже подходим. В этом процессе обязательно нужны промежуточные хозяева, которыми являются пресноводные моллюски и рыбы карповых пород. Происходит это так: в организме окончательного хозяина паразит достигает половозрелого состояния и начинает выделять яйца, которые, попадая в воду, заглатываются пресноводными моллюсками, из яиц освобождаются личинки и, претерпев определенные изменения, опять выходят в воду, там проникают в тела рыб карповых пород, где личинка опять изменяется и ждет своего часа. Причем не просто ждет: специалисты считают, что паразит влияет на своих хозяев, — пораженную рыбу поймать легче. Смена хозяев необходима для развития личинки, поэтому просто от больного человека к другому человеку при непосредственном контакте этот гельминтоз не передается.

«Заболевание может иметь как тяжелую, так и незаметную хроническую форму»

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека заболевание может протекать в различных формах. Для кого-то заражение паразитом будет протекать в острой болезненной форме, а для кого-то всё пройдет бессимптомно, что превращает носителя в источник описторхоза и может привести к хроническому заболеванию.

Паразит может поселиться в теле незаметно, а может и сообщить о себе некоторыми симптомами Источник: Мария Романова / V1.RU

— После заражения человека может развиться как острая форма, которая может сопровождаться симптоматикой, так и может протекать вообще бессимптомно. Это зависит от индивидуальных особенностей пациента и количества попавших паразитов. Клиническая картина острой формы включает боли и тяжесть в правом подреберье, тошноту, рвоту, горечь во рту, отрыжку. Эти симптомы связаны с тем, что паразиты описторхи поражают гепатобилиарную систему: они обитают в желчных протоках печени, откуда попадают в тонкий кишечник, а воспалительный процесс, развивающийся при этом, может захватывать также желчный пузырь, поджелудочную железу, — продолжила эксперт. — Часть проявлений связана с воздействием на наш организм продуктов жизнедеятельности паразитов и с реакцией на них нашего организма. Это такие симптомы, как лихорадка, слабость, это может быть сыпь на коже, а также повышение количества эозинофилов в крови. У кого-то могут быть яркие, выраженные проявления, у кого-то малозаметные, или их не будет вообще. В любом случае пребывание гельминтов в организме не проходит для хозяина бесследно. Паразит — живой организм, он питается и выделяет продукты жизнедеятельности, причиняя хозяину вред. Учитывая, что описторхи могут жить внутри человека десятилетиями, это приводит к развитию хронического заболевания. Хроническим мы считаем процесс, если он длится более 6 месяцев.

Чаще всего, как отметила инфекционист, люди заражаются от икры, приготовленной в домашних условиях. Посолить и поставить на пару часов в холодильник недостаточно для искоренения паразита из еды. То, что съедобно для нас, для них тоже годится.

Паразиты могут жить внутри человека десятилетиями, никак не проявляя себя, а лишь распространяя яйца гельминта. В таком случае описторхоз принимает хроническую форму.

— Если в остром периоде заболевание не распознано или не пролечено, то оно переходит в хроническую форму, и человек может болеть десятилетиями, потому что гельминт может жить 30–40 лет, в то время как зараженный может даже не догадываться, что имеет таких паразитов. Он будет их распространять в окружающей среде, однако, чтобы жизненный цикл гельминтов совершился, они должны будут попасть в воду, двух промежуточных хозяев, затем вновь к человеку.

«Самому себе лучше ничего не диагностировать»

Ольга Чернявская предостерегает, что нельзя диагностировать что-либо самому. Диагноз такого заболевания может поставить только врач, внимательно изучив все анализы пациента и проведя ряд исследований. Кроме того, лечение различных форм болезни может отличаться.

Лечить описторхоз необходимо под присмотром врача Источник: Мария Романова / V1.RU

— Лечение в зависимости от формы заболевания будет несколько отличаться. В любом случае показаны противопаразитные препараты, действующие на возбудитель описторхоза. В первые дни лечения назначают сорбенты, собирающие продукты распада и токсины, выделяющиеся при разрушении паразитов. При остром течении возможна интоксикация, значит, может потребоваться дезинтоксикационная терапия, — рассказывает инфекционист. — Поскольку при гельминтозах имеется аллергизация организма, причем она может усилиться в начале лечения за счет всасывания продуктов распада погибших паразитов, мы назначаем противоаллергические средства. Если пациент жалуется на боли, мы назначаем спазмолитики. Иногда, чтобы желчь не застаивалась в желчных протоках, забитых погибшими паразитами, — желчегонные.

В случае хронического заболевания, когда описторхоз долгое время находится в организме бессимптомно, лечение будет долгим, а в процессе возможны различные осложнения.