Новый антирекорд: в Ярославской области увеличилось число заболевших коронавирусом

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба на 14 октября, положительные тесты подтвердились ещё у 87 человек. Такой же прирост заболевших в регионе был 14 мая. Таким образом, мы вернулись на пиковые показатели распространения инфекции, от которой пока нет доступного лекарства и вакцины.

Выздоровевших в регионе становится меньше, чем заболевающих, сегодня выписаны 69 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на COVID-19 подтвердились у 9547, за всё время выздоровели 8841, 50 человек умерли, — сообщает итоговые официальные цифры Информационный центр по коронавирусу в России.