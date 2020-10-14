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Новый антирекорд: в Ярославской области увеличилось число заболевших коронавирусом

Обновлённая статистика на 14 октября 2020 года

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Число заражений приблизилось к весенним максимумам&nbsp;

Число заражений приблизилось к весенним максимумам 

В Ярославской области коронавирусом заболели 87 человек. Это антирекорд

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба на 14 октября, положительные тесты подтвердились ещё у 87 человек. Такой же прирост заболевших в регионе был 14 мая. Таким образом, мы вернулись на пиковые показатели распространения инфекции, от которой пока нет доступного лекарства и вакцины.

Выздоровевших в регионе становится меньше, чем заболевающих, сегодня выписаны 69 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на COVID-19 подтвердились у 9547, за всё время выздоровели 8841, 50 человек умерли, — сообщает итоговые официальные цифры Информационный центр по коронавирусу в России.

Очаги распространения инфекции:

  • Ярославль — 4599 (+37);
  • Рыбинск — 1513 (+19);
  • Ростовский МР — 537 (+13);
  • Переславский городской округ — 458 (+9);
  • Тутаевский МР — 429;
  • Ярославский МР — 383;
  • Гаврилов-Ямский МР — 289;
  • Рыбинский МР — 238;
  • Борисоглебский МР — 185;
  • Угличский МР — 175;
  • Пошехонский МР — 156;
  • Некрасовский МР — 153;
  • Большесельский МР — 91;
  • Некоузский МР — 89;
  • Даниловский МР — 82;
  • Мышкинский МР — 58;
  • Брейтовский МР — 51;
  • Первомайский МР — 43 (+8);
  • Любимский МР — 18 (+1).

В больницах на утро среды находятся 976 человек, из них 600 не включены в статистку, так как пока не пришли тесты, подтверждающие инфекцию. Но все симптомы ковидной пневмонии эти пациенты уже испытывают в среднем и тяжёлом проявлении. В регионе пока не вводят дополнительных мер, кроме действующего обязательного масочного режима. Однако накануне департамент здравоохранения и фармации Ярославской области заявил, что готов открыть 3000 коек для заражённых коронавирусом.

В России сегодня зафиксирован максимум за всё время пандемии — за сутки выявлен 14 231 заболевший коронавирусной инфекцией.

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