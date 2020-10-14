Новый антирекорд: в Ярославской области увеличилось число заболевших коронавирусом

В Ярославской области коронавирусом заболели 87 человек. Это антирекорд
В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба на 14 октября, положительные тесты подтвердились ещё у 87 человек. Такой же прирост заболевших в регионе был 14 мая. Таким образом, мы вернулись на пиковые показатели распространения инфекции, от которой пока нет доступного лекарства и вакцины.
Выздоровевших в регионе становится меньше, чем заболевающих, сегодня выписаны 69 человек.
— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на COVID-19 подтвердились у 9547, за всё время выздоровели 8841, 50 человек умерли, — сообщает итоговые официальные цифры Информационный центр по коронавирусу в России.
Очаги распространения инфекции:
- Ярославль — 4599 (+37);
- Рыбинск — 1513 (+19);
- Ростовский МР — 537 (+13);
- Переславский городской округ — 458 (+9);
- Тутаевский МР — 429;
- Ярославский МР — 383;
- Гаврилов-Ямский МР — 289;
- Рыбинский МР — 238;
- Борисоглебский МР — 185;
- Угличский МР — 175;
- Пошехонский МР — 156;
- Некрасовский МР — 153;
- Большесельский МР — 91;
- Некоузский МР — 89;
- Даниловский МР — 82;
- Мышкинский МР — 58;
- Брейтовский МР — 51;
- Первомайский МР — 43 (+8);
- Любимский МР — 18 (+1).
В больницах на утро среды находятся 976 человек, из них 600 не включены в статистку, так как пока не пришли тесты, подтверждающие инфекцию. Но все симптомы ковидной пневмонии эти пациенты уже испытывают в среднем и тяжёлом проявлении. В регионе пока не вводят дополнительных мер, кроме действующего обязательного масочного режима. Однако накануне департамент здравоохранения и фармации Ярославской области заявил, что готов открыть 3000 коек для заражённых коронавирусом.
В России сегодня зафиксирован максимум за всё время пандемии — за сутки выявлен 14 231 заболевший коронавирусной инфекцией.