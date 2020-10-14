Растем хлеще, чем весной: в России зафиксирован новый пик коронавируса

За минувший день в России зарегистрирован
Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус остаются
В мире, по данным университета имени Джонса Хопкинса, который собирает официальную статистику с государств, зафиксировано 38,1 миллиона заражений. На первом месте остаются США, где 7,8 миллиона случаев COVID-19. К Штатам подбирается Индия — 7,2 миллиона зараженных. На третьем месте — Бразилия, там 5,1 миллиона случаев. Россия в этом рейтинге остается на четвертом месте. Следом за нами идет Колумбия, где зафиксировано 924 тысячи случаев коронавирусной инфекции.
От COVID-19 погибли