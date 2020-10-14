Растем хлеще, чем весной: в России зафиксирован новый пик коронавируса

За минувший день в России зарегистрирован 14 231 случай заражения коронавирусом — это новый максимум с 13 октября, когда фиксировалось 13 868 случаев . С начала пандемии официально заболели 1 340 409 человек , 1 039 705 человек выздоровели (+7920 за последние сутки), 23 205 скончались (+239 за сутки). Такими данными делится федеральный оперативный штаб.

Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус остаются 276 164 человека . За последние сутки проведено 436 тысяч тестов. Между тем, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией только за эту неделю составил около 26% в сравнении с предыдущей — с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек.