Массовое заражение COVID и нападение бойцовской собаки: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:
- Вчера у музея заповедника в Ярославле столпились люди в бронежилетах. Всех посетителей и работников кремля срочно эвакуировали. Рассказываем, что там случилось;
- в Рыбинске наказали врача скорой, которого мать обвинила в равнодушии к больному ребёнку;
- в Ярославской области ситуация по коронавирусу не становится лучше — оперштаб выдал новую статистику;
- в Ярославле бойцовская собака откусила хозяйке губы — рассказываем подробности жуткой истории;
- в Ярославле после концерта произошла вспышке заболевания COVID-19. Стали известны подробности о массовом заражении артистов;
- в Ярославле эксгибиционист разрезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. Подробности случившегося;
- после скандала с больным ребёнком и бригадой скорой, который произошёл в Ярославской области, виноватыми выставили медиков. Рассказываем подробнее, в чём же именно оказались не правы врачи.