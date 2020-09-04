Наказали врача скорой, которого мать обвинила в равнодушии к больному ребёнку

В Ярославской области медиков, попавших в скандал, признали неправыми
В Рыбинске в начале августа произошёл скандал с участием бригады скорой помощи. Тогда мать ребёнка, больного эпилепсией, потребовала от врачей незамедлительно ввести укол малышу. Врачи сперва это делать отказались, сославшись на то, что вначале необходим осмотр. Женщина записала их разговор и выложила в интернет. По её словам, врач, возглавлявший бригаду, находился в неадекватном состоянии и хамил.
Областной департамент здравоохранения провёл проверку случившегося и выяснил, что кое в чем медики всё же были неправы.
— Расследование было проведено на основании поступившего заявления, — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ярославской области. — По результатам проверки нарушений стандарта оказания скорой медицинской помощи ребенку не установлено. Однако за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части соблюдения этики и деонтологии (учение о проблемах морали. — Прим. ред.) и противоэпидемического режима приказом главного врача медицинской организации врачу и фельдшеру вынесены дисциплинарные взыскания, — рассказали в департаменте.
Иными словами, медики оказались неправы в том, что находились во время вызова без перчаток и масок. Кроме того, бригаду скорой уличили и в отсутствии этики — видимо, это именно то самое хамство, на которое жаловалась мама малыша.
Напомним, что ранее врач поделился с нашим порталом своим мнением о произошедшем. Мужчина уверен, что делал всё правильно. И после таких серьезных публичных обвинений он готов пойти в суд, чтоб защитить там своё имя.