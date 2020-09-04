Наказали врача скорой, которого мать обвинила в равнодушии к больному ребёнку

— Расследование было проведено на основании поступившего заявления, — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ярославской области. — По результатам проверки нарушений стандарта оказания скорой медицинской помощи ребенку не установлено. Однако за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части соблюдения этики и деонтологии (учение о проблемах морали. — Прим. ред.) и противоэпидемического режима приказом главного врача медицинской организации врачу и фельдшеру вынесены дисциплинарные взыскания, — рассказали в департаменте.

Иными словами, медики оказались неправы в том, что находились во время вызова без перчаток и масок. Кроме того, бригаду скорой уличили и в отсутствии этики — видимо, это именно то самое хамство, на которое жаловалась мама малыша.

Напомним, что ранее врач поделился с нашим порталом своим мнением о произошедшем. Мужчина уверен, что делал всё правильно. И после таких серьезных публичных обвинений он готов пойти в суд, чтоб защитить там своё имя.