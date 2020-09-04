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К ярославскому музею-заповеднику стянулись спецслужбы, людей эвакуировали: что там случилось

По предварительной информации, людей эвакуировали с территории

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У стен кремля дежурят спасатели

У стен кремля дежурят спасатели

В ярославском музее-заповеднике нашли подозрительный предмет

На Богоявленскую площадь Ярославля днём 4 сентября стянулись спецслужбы. Спасатели главного управления МЧС и силовики Росгвардии окружили музей-заповедник. С территории музейного комплекса эвакуировали посетителей и работников.

Всех людей эвакуировали с территории

Всех людей эвакуировали с территории

— В музее обнаружили подозрительный неустановленный предмет, — сказали 76.RU в правоохранительных органах.

В Росгвардии сказали, что уточняют информацию.

— Найден неизвестный предмет, больше ничего не знаем, — рассказали 76.RU эвакуированные люди.

Музей окружили машины Росгвардии

Музей окружили машины Росгвардии

Мы обратились в МЧС. Там информацию подтвердили.

— Спасатели сейчас находятся на месте, готовы пойти в усиление, — сказали в МЧС.

На территории комплекса нашли подозрительный предмет

На территории комплекса нашли подозрительный предмет

Несмотря на то что зачастую подобные случаи остаются забытыми сумками и пакетами, в Ярославле недавно на пороге здания судебных приставов обнаружили гранату. Из-за этого бойцы ОМОН оцепили целый квартал.

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Ярославльэвакуация
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