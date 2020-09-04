К ярославскому музею-заповеднику стянулись спецслужбы, людей эвакуировали: что там случилось

В ярославском музее-заповеднике нашли подозрительный предмет
На Богоявленскую площадь Ярославля днём 4 сентября стянулись спецслужбы. Спасатели главного управления МЧС и силовики Росгвардии окружили музей-заповедник. С территории музейного комплекса эвакуировали посетителей и работников.
— В музее обнаружили подозрительный неустановленный предмет, — сказали 76.RU в правоохранительных органах.
В Росгвардии сказали, что уточняют информацию.
— Найден неизвестный предмет, больше ничего не знаем, — рассказали 76.RU эвакуированные люди.
Мы обратились в МЧС. Там информацию подтвердили.
— Спасатели сейчас находятся на месте, готовы пойти в усиление, — сказали в МЧС.
Несмотря на то что зачастую подобные случаи остаются забытыми сумками и пакетами, в Ярославле недавно на пороге здания судебных приставов обнаружили гранату. Из-за этого бойцы ОМОН оцепили целый квартал.