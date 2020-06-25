«Давайте брать плату с чиновников за городской бардак»: люди возмущены решением властей о новом поборе

Гость:



— Весело, я вот пешеход со стажем, дороги ломают автомобилисты и фуры проезжающие. А мне платить?



Татьяна:



— Я и думаю, чего это у нас весь двор разбомбили и бросили? Теперь понятно — 1 июля ждут.



Гость:



— Я согласен, но при одном условии: не будем платить тогда вообще налоги, плюс работодатель будет нам дополнительно отчислять почти 40% налога с зарплаты, которые сейчас отчисляют государству. Тогда я согласен делать все за свой счет, но и контролировать буду сам.



Нехихи:



— Тогда надо жильцам брать плату за проезд и проход через дворовую территорию.



261973741:



— А кто ямы то делает, неужели бабушки, которые еле пешком ходят, или, может, мамаши колясками, на которых детишек возят?



1234:



— Но для этого, наверное, нужно сдать дворы в образцовом состоянии? Ведь деньги на это уже брали налогами или ещё как-то, но брали и не один год, и не 5 лет.



Алекс:



— Живу около 10-й школы. Весь учебный год в нашем дворе по утрам хоть не выходи на улицу — машины едут друг за другом. И что я за них платить буду?

