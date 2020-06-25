«Давайте брать плату с чиновников за городской бардак»: люди возмущены решением властей о новом поборе

Ярославцев возмутила новость о дополнительных поборах на ямочный ремонт во дворах. Дело в том, что мэрия города внесла изменения в постановление «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в Ярославле». Люди негодуют, как же это получается: налоги государству платим итак и будем ещё отдельно на разбитые дороги скидываться, по которым ездят зачастую водители, не имеющие отношения к тому или иному двору, но наносят вред асфальту.
Публикуем мнения ярославцев по поводу новых дорожных поборов.
Гость:
— Весело, я вот пешеход со стажем, дороги ломают автомобилисты и фуры проезжающие. А мне платить?
Татьяна:
— Я и думаю, чего это у нас весь двор разбомбили и бросили? Теперь понятно — 1 июля ждут.
Гость:
— Я согласен, но при одном условии: не будем платить тогда вообще налоги, плюс работодатель будет нам дополнительно отчислять почти 40% налога с зарплаты, которые сейчас отчисляют государству. Тогда я согласен делать все за свой счет, но и контролировать буду сам.
Нехихи:
— Тогда надо жильцам брать плату за проезд и проход через дворовую территорию.
261973741:
— А кто ямы то делает, неужели бабушки, которые еле пешком ходят, или, может, мамаши колясками, на которых детишек возят?
1234:
— Но для этого, наверное, нужно сдать дворы в образцовом состоянии? Ведь деньги на это уже брали налогами или ещё как-то, но брали и не один год, и не 5 лет.
Алекс:
— Живу около 10-й школы. Весь учебный год в нашем дворе по утрам хоть не выходи на улицу — машины едут друг за другом. И что я за них платить буду?
Валерий:
— Мне 79 лет, рабочий стаж более 50 лет. И что я заслужил в 80 платить за ямы?
Гость:
— Тогда дороги официально власти признают собственностью жильцов, поскольку они не могут принадлежать никому другому, если их ремонт будут обеспечивать жильцы. Тот, кто это первым сказал вслух, явно без образования, даже при наличии корочек.
Гость:
— В таком случае предлагаю брать плату с чиновников и депутатов за городской бардак.
Гость:
— На салюты у них деньги есть, на концерты, машины себе служебные менять, квартиры по 100 квадратов у каждого маломальского начальника. Достаточно посмотреть декларации о доходах, а ямки заделать денег в бюджете нет? А на что идут налоги с транспорта? Не знают, что уже выдумать, научитесь сперва нормальные дороги делать, а то пока только одни поборы.
Напомним, ранее появилась информация, что в Ярославле с жителей многоквартирных домов начнут брать плату за ремонт асфальта во дворах. Нововведение вступит в силу с 1 июля и коснется домов, у которых в договоре с управляющими компаниями не прописан индивидуальный тариф на содержание жилья и они пользуются постановлением городских властей.