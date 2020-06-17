Коммунальный скандал в посёлках Молодёжном и Чкаловском в Переславле-Залесском тянется уже несколько лет. Люди остаются заложниками разбирательств между поставщиками ресурсов: одни не платят другим, а горячую воду отключают у всех. В 2016 году ситуацию настолько запустили, что зимой часть города осталась без тепла, отопления не было даже в детском саду. Ситуацию все эти годы пытаются стабилизировать.

Летом 2020 года в наихудшем положении оказались жители двух упомянутых посёлков, которые когда-то чувствовали себя, можно сказать, привилегированными, ведь ими начали управлять две новенькие частные котельные, принадлежащие компании «МЭС». Летом у жителей практически не было перебоев с горячей водой, а зимой всегда вовремя включали отопление. Но потом начался хаос.