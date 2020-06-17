Коммунальный скандал в посёлках Молодёжном и Чкаловском в Переславле-Залесском тянется уже несколько лет. Люди остаются заложниками разбирательств между поставщиками ресурсов: одни не платят другим, а горячую воду отключают у всех. В 2016 году ситуацию настолько запустили, что зимой часть города осталась без тепла, отопления не было даже в детском саду. Ситуацию все эти годы пытаются стабилизировать.
Летом 2020 года в наихудшем положении оказались жители двух упомянутых посёлков, которые когда-то чувствовали себя, можно сказать, привилегированными, ведь ими начали управлять две новенькие частные котельные, принадлежащие компании «МЭС». Летом у жителей практически не было перебоев с горячей водой, а зимой всегда вовремя включали отопление. Но потом начался хаос.
— Потом начались какие-то споры с местной администрацией, — вспоминает переславская активистка Наталья Власова. — Сначала мэр Денис Кошурников вставлял им палки в колёса, потом и мэр Владимир Волков. Первый хотя бы за детский сад и школу платил. Но гражданских котельная всё равно обслуживает, так как не имеет права по закону их отключать от жизненно необходимых услуг. А вот с военной базой в зоне работы котельной есть прямой договор без посредников: не заплатил — услугу не получил.
Спасительный режим ЧС
Осенью 2019 года поставщик природного газа «Газпром» за долги начал отключать поставки в котельные. Без газа нагреть воду для отопления зданий невозможно.
— После пяти дней холода был объявлен режим ЧС, во время которого должны были включить подачу газа, чтобы отапливать в том числе социальные объекты. Всю зиму так проработали, почти ничего не платили за газ, накопили миллионы долгов. Но весной ЧС закончилась вместе с отопительным сезоном, и газ отключили, это произошло после майских праздников. Уже месяц жители Чкаловского и Молодёжного живут без горячей воды, — рассказал депутат областной думы от Переславля-Залесского Сергей Хабибулин.
«Сделаем, как обещали»
Сегодня вопрос о критических проблемах в системе ЖКХ задали губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, который отчитывался перед депутатами облдумы о том, чем занимался целый год. Главу региона попросили ответить, когда разрешат ситуацию в посёлках Чкаловском и Молодёжном.
— В мае приостановлена подача природного газа на котельные посёлков Чкаловский и Молодежный в Переславском городском округе в связи с неурегулированием платёжно-денежных отношений. В результате чего наши жители страдают, без горячего водоснабжения остались и социальные объекты, — обрисовал проблему Дмитрий Миронов. — 17 июля состоится заседание Переславского районного суда, на котором будет рассмотрен иск прокуратуры с требованием признать незаконными действия «Газпром газораспределение» о приостановке подачи газа на котельные и обязать возобновить поставку.
И добавил:
— Собственники котельной оказались не социально ответственными гражданами. Горячей водой жителей планируем обеспечить, как и обещали, в течение этого лета.
Откуда долги?
Это один из главных и самых сложных вопросов в этой истории. Ответить на него мы попросили главу Переславля-Залесского Валерия Астраханцева.
— У нас перед этими котельными долги образовались ещё за старый период существования компании «МЭС» — 2011–2017 годы. Там два собственника у каждой котельной. Сейчас такая ситуация, что котельную в посёлке Молодёжном признали бесхозной и перевели в муниципальную собственность, о чём мы уведомили «Газпром», — объясняет Валерий Астраханцев. — Я считаю, что это каприз — не заключать с нами соглашение о поставке газа на эту котельную. Зимой мы заключили мировое соглашение, взяли все долги на город, просили выставлять счета нам. Да, люди платили исправно, и ни одна копейка из этих денег не ушла по другому назначению. У нас даже был специальный резервный счёт, на котором копили деньги на оплату.
Схема непростая. Получается, что у частной компании, где два владельца, отобрали одну котельную, чтобы закончить все существующие проблемы с неоплатой и отключениями.
— Вся проблема в том, что сейчас межотопительный период, в который есть основание не подавать газ. Осенью мы объявляем режим ЧС, и «Газпром» снова обязан будет подавать ресурс, — объясняет Астраханцев.
Играть в режим чрезвычайной ситуации в холода, оставляя в тёплое время года жителей без горячей воды, мягко говоря, вечно не получится.
— Выхода два: построить новую котельную, уже муниципальную, чтобы мы ответственность брали на себя. Второй вариант, чем мы сейчас занимаемся, — попытка оценить эту котельную, через суд отдать её для муниципальных нужд, выкупить её у собственников по цене, на которую мы оценим. Тем более за этот отопительный период мы её привели в порядок сами. Третий вариант — договориться с собственниками, — такие выходы видит глава Переславля-Залесского.
А пока жителям придётся обходиться без горячей воды минимум до 17 июля — дня, когда назначен суд о поставке газа, за который не платят.