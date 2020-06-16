Ярославский губернатор отчитывается, чем занимался целый год: самое главное из его выступления

Губернатор впервые отчитывает перед депутатами не лично, а онлайн. К траснляции с губернатором подключены лишь некоторые депутаты, остальные могут только смотреть видео-трансляцию. Она же идёт сейчас на сайте областной думы.
Это понравилось не всем. Перед заседанием 11 депутатов проголосовали против онлайн-отчёта губернатора. А фракция КПРФ вышла с пикетами на Советскую площадь.
В 2019 году привели в нормативное состояние около 245 километров дорог в Ярославской области.
В отчёте Дмитрий Миронов упомянул Волковский театр, который получил особый статус — ценного объекта культурного наследия народов Российской федерации.
— Это наша общая заслуга.
Мы смогли прекратить строительство целлюлозо-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.
В 2019 году за последние два десятилетие начали строительство двух школ: в Ярославле и Рыбинске. В Рыбинске школа построена на 70%.
Про коронавирус.
— На поддержку среднего и малого предпринимательство направлено 1,5 млрд рублей. Мы отказались от трат на ремонт, покупку техники, автомобилей. И запланированные на это средства перечислили на борьбу с коронавирусной инфекцией и на поддержку.
Пособие на детей от 3 до 16 получили около 100 тысяч семей региона. Автоматически (без сбора документов и заполнения заявлений) поддержку получили около 15 тысяч семей.
От федерального центра поступило около 370 миллионов рублей для выплаты набдавок за работу с пациентами с COVID-19.
Это всё. Перешли к вопросам со стороны депутатов.
Первый вопрос от председателя Думы Алексея Константинова о том, как закупаются тест-системы по коронавирусу, как правительство сокращает время на тестирование.
Губернатор:
— С 27 марта в регионе приостановлена плановая госпитализация, со 2 апреля плановая амбулаторная помощь. Приоритетным стало лечение на дому. При этом, мы смогли продолжить оказание медицинской помощи неотложной и при хронических заболеваний, — начал свой ответ Дмитрий Миронов.
В регионе развернуто 1559 коев для пациентов с коронавирусом на базе 24 медицинских организаций. 159 коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких. По планам Минздрава должно быть 220 аппаратов, осуществляется закупка ещё 94 аппаратов, часть из них закуплена, часть — поступит до конца лета.
Проведено почти 80 тысяч тестов на COVID-19. Естественно, потребность значительно выше технических возможностей. Рассматривается вопрос создания единого центра тестирования в регионе.
Выплаты на выполнение особо важных работ получили 632 врача, 305 водителей скорой медицинской помощи (их в области около тысячи), около 600 человек среднего медицинского персонала. Это федеральные выплаты.
1764 медика получили региональные выплаты.
Число новых заболевших сокращается, но оно достаточно велико, чтобы принимать решение об отмене всех веденных ранее ограничительных мер.
В случае ухудшения ситуации возможно возвращение ограничительных мер. Но на сегодняшний момент и население и руководство предпринимают меры, которые показали положительный результат.
Следующий депутат от Александра Тарасенкова.
- Качество водопроводной воды в Ростове, перебои с поставкой горячей воды жителям Переславля-Залесского, мягко говоря, показывают наличие тонких мест в сфере водохозяйственного комплекса.
Как работает утвержденный на федеральном уровне проект «Чистая Волга» (его стоимость 7 миллиардов)? Он предполагает и утилизацию загрязнений: зелёные масла, кислогидронные пруды на Тутаевском НПЗ имени Менделеева.
Региональные власти в своё время взяв на себя ответственность за водоснабжение, начали работу.
На момент передачи Южного водоканала в Ростове Великом износ составлял 80-90%. Сейчас проведены первоочередные ремонтные работы и мы эту работу будем продолжать.
Губернатор:
- Мы продолжаем работы по станции водоочистки в селе Купанском под Переславлем.
Проводятся повторные конкурсные процедуры по водоочистной насосной станции в Некрасовском.
До 2024 года должен быть реализован проект по очистки берегов Волги от зелёных масел и ликвидации кислогудронных прудов у тутаевского НПЗ.
Вопрос от депутата от Антона Капралова о том, будет ли правительство компенсировать выпадающие доходы бюджетов районов области.
Губернатор: выпадающие доходы, конечно же, будут компенсированы из областного бюджета. Вы прекрасно понимаете и мы прекрасно понимаем, что меры поддержки принятые на федеральном и региональном уровне приведут к потерям.
Выделено 1,3 миллиарда рублей дополнительной финансовой помощи, которая будет рассчитываться по итогам шести месяцев работы муниципальных образований. Она будет представлена в виде дотаций тем, кто имеет снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Вопрос от депутата Эльхана Мардалиева.
- Ограничения из-за коронавируса больно ударили по всем отраслям экономики. Но больнее всего по жителям. Из последних предложенных мер: заморозка взносов на капремонт, целевую помощь семьям на оплату коммуналки, мораторий роста цен на бензин.
По данным статистики безработица в Ярославской области достигла 19 тысяч человек, при том, что в марте было только 1,5 тысячи человек. В связи с этим мы предлагаем наложить мораторий на рост тарифов.
Губернатор:
- Есть огромное желание помочь всем. Но мы должны прекрасно понимать, коллеги, что возможности регионального бюджета не безграничны. Нужно посчитать все расходы с вашей фракцией и представителями правительства, департаментом ЖКХ. На сегодняшний момент мы не можем оказать адресную поддержку всем, это объективно. Какие-то пункты из ваших предложений я готов и встретиться, и в режиме видео-конференции обсудить.
Вопрос от депутата Елены Кузнецовой.
— В прошлом году я задавала вопрос о системе здравоохранения, назвав её здраво-захоронением. Не знаю, обладаете ли вы информацией по всем вопросам медицины, но медики оказались просто брошены. Необеспеченность средствами индивидуальной защиты это просто преступление. Поэтому у нас такая заболеваемость среди медиков высокая в отдельных районах. Брошены оказались и жители на три месяца без оказания поликлинической помощи.
Вы будете принимать меры, и кадровые и иные в этой сфере?
Губернатор:
- Во многом я не согласен. С каждым тезисом надо разбираться отдельно. Здравоохранение региона столкнулось с определёнными трудностями в связи с коронавирусной инфекцией. И я считаю, что наши специалисты решают эту проблему достойно.
Я критику воспринимаю адекватно, но такие вопросы надо обсуждать на конкретном примере.
Вы помните, когда ситуация в первые дни обострялась, мы сделали беспрецедентную закупку на средства индивидуальной защиты. Тут надо дозировано такую критику выдавать. Я практически в режиме онлайн получаю информацию о работе и обеспечении, как средствами индивидуальной защиты, так и тест-системами. Давайте мы как-то индивидуально поговорим, я бы хотел начать конкретные разбирательства.
Вопрос Александра Воробьёва: мы не можем вопросы обсуждать с вами, потому что мы с вами не соприкасаемся. Я постоянно ставлю вопрос на заседаниях думы: пригласить губернатора.
Скажите, в сём причина, почему так происходит, что ни жители, ни депутаты, по крайней мере, нашей фракции, не имеют возможности с вами обсуждать вопросы, встречаться. На сегодняшний день не было ни одного губернатора с кем бы мы не могли встречаться.
Фактически вы находитесь в режиме самоизоляции длительный период. Если вы из этого режиме не выйдите, вы в нём останетесь.
Губернатор: вы на протяжении всей работы практически один и тот же вопрос задаете. Я не знаю, у нас какой-то дефицит общения. Я готов со всеми взаимодействовать, кто готов работать на благо Ярославской области.
Я готов встречаться со всеми и обсуждать все вопросы, причем те вопросы, которые вы сейчас озвучили: я их прекрасно знаю. Я не ставлю приоритеты по фракциям, я открыт и готов обсуждать.
По тому же Ростову Великому, вопрос с очистными сооружениями не решался годами. И мы с этим работаем.
Вопрос об экологии: какие перспективы по ликвидации свалок?
Губернатор: Ярославская область одна из первых включилась в систему по созданию переработки отходов.
Необходимо формирование нового отношения населения по работе с твёрдыми бытовыми отходами.
В настоящее время, вы знаете, Хартия обслуживает более 4,5 тысяч контейнерных площадок, компанией заменено и установлено порядка 15 тысяч контейнеров и бункеров. С прошлого года количество оборудованных площадок увеличилось более, чем на 14%. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Угличском, Некрасовском, Брейтовском районах.
Параллельно мы приняли меры по снижению количества отходов, которые поступают на полигоны. Создается инфраструктура для раздельного сбора отходов. Установлено порядка 610 контейнеров.
По итогам 2019 года ликвидировано более 1700 несанкционированных свалок.
На территории полигона Скоково создан и запущен комплекс по дроблению отходов, мощность которого около 45 тысяч тонн в год. Он дает возможность получения вторичной продукции, например, опилки, резиновая крошка. И значительно уменьшить количество захораниваемого мусора.
О мусорном договоре с Москвой (из столицы привезли под Ярославль десятки тысяч тонн мусора):
Приобретена специальная техника, установлены автомобильные весы, поставлена станция заправки ГСМ на Скоково, до конца июня модернизация полигона будет завершена.
Что касаемо полигонов: рекультивация полигона возле Переславля-Залесского будет осуществляться по нацпроекту в два этапа: в 2020 и 2021 году.
Продолжается реконструкция полигона в Угличском районе возле деревни Селиваново. В планах завершить реконструкцию в декабре 2020 года.
Ваши предшественники говорили о запрете пальмового масла. Об оттоке людей из сёл. Как мы можем говорить об отчётах и цифрах, если некому останется заниматься аграрным хозяйством, — спросила депутат Ольга Секачева.
Отвечает директор регионального департамента агропромышленного комплекса Валерий Холодов.
— Нужно разделить вопросы, которые позволительно нам решать, исходя из регионального бюджета, и те меры, которые решаются на федеральном уровне. Мы выступали с предложением продления программы «Земский доктор», когда специалисты, приезжающие на село, получают миллион рублей.
Депутат Сергей Хабибулин: раньше, чтобы губернатор не пришёл на заседание Думы - этот нонсенс. Когда выйдем из самоизоляции, у меня просьба, учитывать разные стороны, а не только то, что вам докладывают. Даже Владимир Путин встречается с руководителями фракций Госдумы в течение года.
А теперь вопрос: проблема в системе ЖКХ нарисовалась в прошлом году - два посёлка сидят без горячей воды. Выделили 300 миллионов на модернизацию системы, 50 из них ушли на модернизацию. Но дальше — тишина. Напоминаю о режиме ЧС, который вводили накануне отопительного сезона в посёлке Чкаловский, из-за ситуации на котельной. Сейчас зима кончилась, режим ЧС просто сняли, а люди сидят без горячей воды.
Также в Переславле заглохло строительство бассейна.
Губернатор: В 2018 году «Газпром газораспределение» был предоставлен участок под возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2019 году «Газпром» решил сменить заказчика, поэтому изменились сроки строительства на 2022 год. Меня заверили, что проект будет исполнен вживую.
Губернатор: В мае приостановлена подача природного газа на котельные посёлков Чкаловский и Молодежный в Переславском городском округе в связи с неурегулированием платёжно-денежных отношений. В результате чего наши жители страдают, без горячего водоснабжения остались и социальные объекты.
17 июля состоится заседание Переславского районного суда, на котором будет рассмотрен иск прокуратуры с требованием признать незаконным действия «Газпром газораспределение» о приостановке газа на котельные и обязать возобновить поставку.
Собственники котельной оказались не социально ответственными гражданами. Горячей водой жителей планируем обеспечить, как и обещали, в течение этого лета.
Пожелания и рекомендации депутатам от губернатора: оставаться здоровыми, беречь себя и своих близких.
Коллеги, помимо критики, а она должна быть здоровая и объективная. Я достаточно много езжу и общаюсь с населением, жителями, информацию получаю от них, в том числе от соцсетей. Ситуация диктует нам новые условия. Я бы попросил отнестись с пониманием. Давайте мы наберёмся терпения, спокойно выйдем из неё и приступим к нормальному ритму жизни.
На этом всё. Трансляцию завершаем.