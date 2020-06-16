Ярославский губернатор отчитывается, чем занимался целый год: самое главное из его выступления

Губернатор впервые отчитывает перед депутатами не лично, а онлайн. К траснляции с губернатором подключены лишь некоторые депутаты, остальные могут только смотреть видео-трансляцию. Она же идёт сейчас на сайте областной думы.

Это понравилось не всем. Перед заседанием 11 депутатов проголосовали против онлайн-отчёта губернатора. А фракция КПРФ вышла с пикетами на Советскую площадь.