Вышедшая из берегов Волга смыла с берегов в Ярославле целые кучи мусора. Всё это добро прибилось к местам застоя воды. И потихоньку мусор начали убирать.
Выглядит уборка необычно — двое мужчин на плоту с домиком сгребают эти кучи.
Нашему визиту были не особо рады (ну или своей работе).
— Вообще не мы этим должны заниматься, а природоохранные органы. Если вам не нравится, то идите и сами это вылавливайте, — бросили в адрес фотографа 76.RU Саши Савельевой.
Но убирать продолжили.
видео: Александра Савельева
Неделю назад из-за переполненного водохранилища Волга вышла из берегов, область сильно подтопило.