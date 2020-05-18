Вышедшая из берегов Волга смыла с берегов в Ярославле целые кучи мусора. Всё это добро прибилось к местам застоя воды. И потихоньку мусор начали убирать.

Выглядит уборка необычно — двое мужчин на плоту с домиком сгребают эти кучи.

