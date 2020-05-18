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Чей-то домик погряз в мусорных кучах

Чей-то домик погряз в мусорных кучах

Вышедшая из берегов Волга смыла с берегов в Ярославле целые кучи мусора. Всё это добро прибилось к местам застоя воды. И потихоньку мусор начали убирать.

Выглядит уборка необычно — двое мужчин на плоту с домиком сгребают эти кучи.

На двоих тут немало работы

На двоих тут немало работы

Нашему визиту были не особо рады (ну или своей работе).

— Вообще не мы этим должны заниматься, а природоохранные органы. Если вам не нравится, то идите и сами это вылавливайте, — бросили в адрес фотографа 76.RU Саши Савельевой.

Но убирать продолжили.

видео: Александра Савельева

Неделю назад из-за переполненного водохранилища Волга вышла из берегов, область сильно подтопило.

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