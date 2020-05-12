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Большая вода будет отступать: когда Ярославскую область перестанет топить

Из-за обильных сбросов с водохранилища, реки вышли из берегов. Фоторепортаж

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Тверицкий пляж ушёл под воду

Тверицкий пляж ушёл под воду

В минувшие выходные Волга вышла из берегов и сильно затопила прибрежные территории. Набережная Рыбинска ушла под воду, а в Ярославле река полностью поглотила Тверицкий пляж. Это случилось из-за большого притока воды в Рыбинское водохранилище, пришлось её спускать.

Сейчас сбросы уменьшили, и в ближайшие дни вода начнёт отступать.

— В связи с прохождением на территории северных и центральных регионов страны обильных дождей произошло резкое увеличение бокового притока воды в Рыбинское водохранилище. Чтобы исключить его переполнение, дополнительно были начаты холостые сбросы через водосливную плотину. 10 мая Иваньковский гидроузел выполнил указания Росводресурсов и уменьшил сбросы в Угличское водохранилище в два раза. Это дало возможность на Угличском гидроузле прекратить все холостые сбросы, а Рыбинскому — снизить объем сбросов до 3700 кубометров в секунду, — объяснили в правительстве Ярославской области.

Всю песчаную зону скрыло

Всю песчаную зону скрыло

Набережная в Рыбинске уже показалась из-под воды. В Ярославле Волга и Которосль отступят в ближайшее время.

Которосль стала очень широкой

Которосль стала очень широкой

Ярославцы приезжают посмотреть на разлив рек&nbsp;

Ярославцы приезжают посмотреть на разлив рек 

СНТ «Заволжье» затопило

СНТ «Заволжье» затопило

Пахма и Которосль с высоты выглядят очень живописно

Пахма и Которосль с высоты выглядят очень живописно

Так было в Рыбинске в выходные:

Волга плещется на набережной в Рыбинске

Волга плещется на набережной в Рыбинске

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