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За соблюдением масочного режима будут следить сотрудники нескольких ведомств

За соблюдением масочного режима будут следить сотрудники нескольких ведомств

После того как появилась информация о размерах штрафов за появление без маски на лице в ряде общественных мест, в Ярославской области все только об этом и говорят.

— Хорош разбег — предупреждение или 30 тысяч рублей, — написал читатель 76.RU. — В Ярославле многие в месяц и не зарабатывают столько.

И все начали гадать — по какому принципу будут определять суровость наказания нарушителям масочного режима.

— Сначала будут составлены протоколы об административном правонарушении, а потом степень вины определит суд, — объяснили в Ярославском областном суде. Как правило, заседания о рассмотрении дел об административных правонарушениях проходят по времени довольно быстро.

Выявлять нарушителей масочного режима будут не только полицейские. Зафиксировать факт нахождения без маски в том месте, где без неё появляться нельзя, может довольно обширный круг людей.

Напомним, что с 10 мая в Ярославской области действует масочный режим. Сейчас всем рекомендуется носить маски в общественных местах, а с 16-го числа это станет обязательным требованиям. Без маски на лице будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих население организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях. Нарушителей будут штрафовать. Жители региона отреагировали на нововведения практически молниеносно.

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коронавирусэпидемиямасочный режим
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