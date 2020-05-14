После того как появилась информация о размерах штрафов за появление без маски на лице в ряде общественных мест, в Ярославской области все только об этом и говорят.



— Хорош разбег — предупреждение или 30 тысяч рублей, — написал читатель 76.RU. — В Ярославле многие в месяц и не зарабатывают столько.

