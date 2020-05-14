После того как появилась информация о размерах штрафов за появление без маски на лице в ряде общественных мест, в Ярославской области все только об этом и говорят.
— Хорош разбег — предупреждение или 30 тысяч рублей, — написал читатель 76.RU. — В Ярославле многие в месяц и не зарабатывают столько.
И все начали гадать — по какому принципу будут определять суровость наказания нарушителям масочного режима.
— Сначала будут составлены протоколы об административном правонарушении, а потом степень вины определит суд, — объяснили в Ярославском областном суде. Как правило, заседания о рассмотрении дел об административных правонарушениях проходят по времени довольно быстро.
Выявлять нарушителей масочного режима будут не только полицейские. Зафиксировать факт нахождения без маски в том месте, где без неё появляться нельзя, может довольно обширный круг людей.
Напомним, что с 10 мая в Ярославской области действует масочный режим. Сейчас всем рекомендуется носить маски в общественных местах, а с 16-го числа это станет обязательным требованиям. Без маски на лице будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих население организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях. Нарушителей будут штрафовать. Жители региона отреагировали на нововведения практически молниеносно.