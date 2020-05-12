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Если жителям разрешат массово выходить на работу — детские сады тоже откроются

Если жителям разрешат массово выходить на работу — детские сады тоже откроются

В департаменте образования Ярославской области рассказали, как будут работать школы и детские сады после окончания нерабочих дней. С 12 мая режим работы садиков, школ и учреждений профессионального образования остается без изменений. Однако вот у выпускников все же появилась возможность отпраздновать последние звонки.

— В детских садах региона все еще продолжают работать только дежурные группы, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Решение о полном открытии дошкольных учреждений будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Также в департаменте пояснили, если правительство примет решение о массовом выходе жителей на работу, режим работы детских садов тоже пересмотрят.

Ярославские школьники продолжат учиться дистанционно до конца учебного года. У тех, кто учится по пятидневке, учебный год закончится 22 мая. Те, кто учатся шесть дней в неделю, завершат год 26 мая.

— О возможности и датах проведения школьных праздничных мероприятий, таких как последний звонок или выпускной, можно говорить только после снятия всех карантинных и самоизоляционных ограничений в регионе, — уточнили в департаменте образования.

Правительство Ярославской области опубликовало постановление о режиме работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 12 по 15 мая 2020 года. Поэтапный выход региона из режима самоизоляции должен начаться с конца этой недели. Однако пока детсады не готовы к наплыву воспитанников.

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