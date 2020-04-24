Ярославские медики, которые работают с больными коронавирусом и пациентами из групп риска, как и их коллеги по всей стране, могут рассчитывать сразу на две дополнительные выплаты. Первая положена по постановлению правительства России №415 от 2 апреля 2020 года и по указу президента.



— Федеральные транши на эти выплаты уже поступили. По первому пункту — более 50 миллионов, по второму — 66 миллионов. Часть средств уже доведены до медучреждений. Думаю, сами выплаты начнутся уже на следующей неделе, — рассказал 23 апреля на заседании Ярославской областной Думы

