Ярославские медики, которые работают с больными коронавирусом и пациентами из групп риска, как и их коллеги по всей стране, могут рассчитывать сразу на две дополнительные выплаты. Первая положена по постановлению правительства России №415 от 2 апреля 2020 года и по указу президента.
— Федеральные транши на эти выплаты уже поступили. По первому пункту — более 50 миллионов, по второму — 66 миллионов. Часть средств уже доведены до медучреждений. Думаю, сами выплаты начнутся уже на следующей неделе, — рассказал 23 апреля на заседании Ярославской областной Думы
Кто и сколько должен получить
Первая выплата (за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19 по постановлению правительства России №415 от 2 апреля 2020 года)
- врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), — 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи — 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, — 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, — 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), — 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 50 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;
- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 30 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.
Вторая выплата (медперсоналу, который работает с больными коронавирусом по решению президента)
- врачам — по 80 тысяч рублей;
- фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч рублей;
- санитарам — по 25 тысяч рублей в месяц;
- врачам скорой помощи — по 50 тысяч рублей;
- фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи — по 25 тысяч рублей в месяц.
Напомним, по данным на 23 апреля, в Ярославской области коронавирусом заболели 263 человека. Из них 19 поправились, один скончался.