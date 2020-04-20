Восемь зараженных сотрудников ЦРБ и Пасха в масках: всё о ситуации с коронавирусом за сутки. Коротко

Друзья, если вы не следили вчера за новостями, быть в курсе всего произошедшего вам поможет наш обзор. Итак, что самое главное произошло за минувшие сутки в Ярославской области:
- количество зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 117 человек;
- территория распространения заразы приросла двумя новыми районами. Можете это наглядно увидеть на карте;
- у восьми сотрудников Гаврилов-Ямской центральной районной больницы выявили коронавирус. Из-за этого пришлось закрыть для приёма сразу четыре отделения в стационаре;
- стало известно, как COVID-19 проник в Данилов. Вирус нашли у женщины, которая лечилась в Соловьевской больнице Ярославля;
- дистанционным обучением школьники будут заниматься как минимум до 12 мая. Между тем Роспотребнадзор предложил правильный распорядок дня для школьников на самоизоляции;
- щедрый даp в Пасху получил ярославский госпиталь ветеранов войн. Фармацевтическое предприятие передало медучреждению 17 самых современных аппаратов искусственной вентиляции легких;
- ярославцы пришли в храмы на Пасху в масках и раскрасили пасхальные яйца в антикоронавирусной тематике.