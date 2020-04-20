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Восемь зараженных сотрудников ЦРБ и Пасха в масках: всё о ситуации с коронавирусом за сутки. Коротко

Рассказываем, какова ситуация с COVID-19 на 20 апреля в Ярославской области

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В Ярославской области к утру 20 апреля зафиксировано 117 человек, заразившихся коронавирусом

В Ярославской области к утру 20 апреля зафиксировано 117 человек, заразившихся коронавирусом

Друзья, если вы не следили вчера за новостями, быть в курсе всего произошедшего вам поможет наш обзор. Итак, что самое главное произошло за минувшие сутки в Ярославской области:

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