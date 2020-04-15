В Рыбинске жители одного из домов испугались, увидев на улице родственников женщины, у которой выявили коронавирус.

— У одной из наших соседок выявлен коронавирус. При этом ее родственники свободно ходят по улицам, — пожаловались жители, позвонившие в редакцию 76.RU.



Мы связались с местным Роспотребнадзором.

— В этом случае не стоит переживать. Сама заболевшая сейчас находится в больнице, а карантин с её родственников уже снят, — прокомментировала начальник территориального отдела ведомства Ольга Гоголева.

