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Соседи женщины, больной коронавирусом, увидели, что ее родные свободно ходят по улицам

Соседи женщины, больной коронавирусом, увидели, что ее родные свободно ходят по улицам

В Рыбинске жители одного из домов испугались, увидев на улице родственников женщины, у которой выявили коронавирус.

— У одной из наших соседок выявлен коронавирус. При этом ее родственники свободно ходят по улицам, — пожаловались жители, позвонившие в редакцию 76.RU.

Мы связались с местным Роспотребнадзором.

— В этом случае не стоит переживать. Сама заболевшая сейчас находится в больнице, а карантин с её родственников уже снят, — прокомментировала начальник территориального отдела ведомства Ольга Гоголева.

Чтобы проверять, сидят ли на карантине те, кому это предписано, в регионе работают мобильные группы, которые выходят по адресам заболевших или тех, кто с ними контактировал. В состав групп входят представители Роспотребнадзора, полиции, территориальных администраций, медики. При этом жители, которые становятся свидетелями нарушений карантина, могут сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора по Ярославской области: (4852) 73–26–95.

Напомним, на 15 апреля в Ярославской области официально зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Из них 7 человек уже поправились. За последние сутки количество больных выросло на 12 человек.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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карантинкоронавирусCOVID-19Рыбинск
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