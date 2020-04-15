В Рыбинске жители одного из домов испугались, увидев на улице родственников женщины, у которой выявили коронавирус.
— У одной из наших соседок выявлен коронавирус. При этом ее родственники свободно ходят по улицам, — пожаловались жители, позвонившие в редакцию 76.RU.
Мы связались с местным Роспотребнадзором.
— В этом случае не стоит переживать. Сама заболевшая сейчас находится в больнице, а карантин с её родственников уже снят, — прокомментировала начальник территориального отдела ведомства Ольга Гоголева.
Чтобы проверять, сидят ли на карантине те, кому это предписано, в регионе работают мобильные группы, которые выходят по адресам заболевших или тех, кто с ними контактировал. В состав групп входят представители Роспотребнадзора, полиции, территориальных администраций, медики. При этом жители, которые становятся свидетелями нарушений карантина, могут сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора по Ярославской области: (4852) 73–26–95.
Напомним, на 15 апреля в Ярославской области официально зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Из них 7 человек уже поправились. За последние сутки количество больных выросло на 12 человек.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.