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Первый положительный тест на COVID-19 подтвердился в Рыбинске 8 апреля

Первый положительный тест на COVID-19 подтвердился в Рыбинске 8 апреля

Глава администрации Рыбинска Денис Добряков рассказал о первой заражённой в городе коронавирусной инфекцией в своём ежедневном обращении к жителям.

— Её состояние удовлетворительное. Изучается круг её общения, выявляются возможные очаги, за этим мы наблюдаем, не переживайте, — заявил Добряков. —Сегодня была обработка подъезда.

Сегодня в редакцию 76.RU позвонили испуганные жители дома в микрорайоне Волжский — соседи заболевшей. Люди переживали, что обработки долго не было. Но к вечеру в соцсетях глава города показал, как работала управляющая компания.

Подъезд дома, где живёт заболевшая коронавирусом, обработали спустя сутки

Подъезд дома, где живёт заболевшая коронавирусом, обработали спустя сутки

Обо всей ситуации с распространением заболевания на сегодня можно почитать в режиме онлайн.

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