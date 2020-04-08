Глава администрации Рыбинска Денис Добряков рассказал о первой заражённой в городе коронавирусной инфекцией в своём ежедневном обращении к жителям.

— Её состояние удовлетворительное. Изучается круг её общения, выявляются возможные очаги, за этим мы наблюдаем, не переживайте, — заявил Добряков. —Сегодня была обработка подъезда.

Сегодня в редакцию 76.RU позвонили испуганные жители дома в микрорайоне Волжский — соседи заболевшей. Люди переживали, что обработки долго не было. Но к вечеру в соцсетях глава города показал, как работала управляющая компания.