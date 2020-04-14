Ярославские туристы из-за пандемии коронавируса застряли на одном из островов Занзибара (архипелаг в Индийском океане рядом восточным берегом Африки). Семейная пара почти три недели снимает лачугу, так как их отель закрылся, а обратный самолёт отменился. Туристы начали испытывать проблемы с питанием и переживают за своё здоровье — на курорте начинается сезон дождей, разносящий местные вирусы и антисанитарию.
— Нами заполнены и предоставлены все необходимые данные на портале госуслуг. На сегодняшний день мы не понимаем, когда состоится рейс для нас. С нами на острове ещё 126 человек из России, — рассказала 76.RU ярославна Екатерина Королькова, застрявшая на Занзибаре вместе с мужем.
В ситуацию уже вмешался уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
— Связался с федеральным уполномоченного по правам человека Татьяной Москальковой, чтобы она в рамках своих полномочий связалась с МИД для организации помощи, — прокомментировал 76.RU Сергей Бабуркин.
Правительство Ярославской области также собирает все данные о застрявших за рубежом, чтобы отправить их в федеральный штаб. Для этого нужно указать: Ф. И. О., телефон, адрес электронной почты. Если вы оказались в подобной ситуации, напишите нам на 76@rugion.ru или редакционный Whatsapp